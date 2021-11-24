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Лучшая сладость для детей: нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десерта

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Среда 24 ноября 2021 19:01
Лучшая сладость для детей: нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десерта Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Некоторые специалисты по питанию уверяют, что сладости так вредны, что не стоит их давать детям вообще.

Но нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram развенчала этот миф. Она дала рецепт полезного и натурального десерта.

Лучшая сладость для детей: нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десертаЖелейные конфеты (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Специалист по питанию заверила, что она и ее команда специалистов по питанию ЗА то, чтобы дети ели сладости. Сладкий вкус необходим каждому ребенку для роста и развития - так говорит Аюрведа.

Что такое сладкие продукты и зачем они нужны? Конечно, сладкое сладкому рознь. Сахарозаменители в большинстве своем - не менее вредны, чем белый сахар. Но есть выход - полезное и натуральное сладкое! Например, мармелад, готовится элементарно, а удовольствия у детей будет - до луны и обратно!

Лучшая сладость для детей: нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десертаСладости детям нужны, главное, чтобы они были полезными (фото: pexels.com)

Полезный натуральный мармелад: пошаговый рецепт

  • Берем ягоды, 2 стакана: малину / клубнику (можно любые ягоды), лучше выбирать не кислые.
  • Добавляем 2 ст. л. меда и немного воды.
  • Мнем деревянной толкушкой или пробиваем блендером.
  • Процеживаем через сито, убирая косточки (если ягоды типа облепихи).
  • Теперь самое важное - берем правильный (био-) агар-агар! Почему именно био-? Агар-агар - это экстракт из морских и океанических водорослей. Практически весь агар-агар, представленный на рынке, изготавливается из китайского сырья. Никто не следит за его чистотой. А, как известно, водоросли очищают океаны от солей тяжелых металлов.

Именно поэтому стоит искать именно безопасный - биоагар-агар, не содержащий токсинов и солей тяжелых металлов.

  • Смешиваем по инструкции агар-агар с водой.
  • Соединяем с ягодной массой.
  • Раскладываем по формочкам и убираем в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как запросто поднять иммунитет зимой.

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