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Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десерту

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Середа 24 листопада 2021 19:01
Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десерту Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Деякі фахівці з харчування запевняють, що солодощі є такими шкідливими, що не варто їх давати дітям взагалі.

Але нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розвінчала цей міф. Вона дала рецепт корисного і натурального десерту.

Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десертуЖелейні цукерки (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Фахівець з харчування запевнила, що і вона, і її команда фахівців з харчування ЗА те, щоб діти їли солодощі. Солодкий смак необхідний кожній дитині для росту і розвитку - так каже Аюрведа.

Що таке солодкі продукти і навіщо вони потрібні? Звичайно, солодке солодкому - велика різниця. Цукрозамінники в більшості своїй - не менш шкідливі, ніж білий цукор. Але є вихід - корисне і натуральне солодке! Наприклад, мармелад, готується елементарно, а задоволення у дітей буде - до місяця і назад!

Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десертуСолодощі дітям потрібні, головне, щоб вони були корисними (фото: pexels.com)

Корисний натуральний мармелад: покроковий рецепт

  • Беремо ягоди, 2 склянки: малину / полуницю (можна будь-які ягоди), краще вибирати не кислі.
  • Додаємо 2 ст. л. меду і трохи води.
  • Мнемо дерев'яним товкачем або пробиваємо блендером.
  • Проціджуємо через сито, прибираючи кісточки (якщо ягоди типу обліпихи).
  • Тепер найважливіше - беремо правильний (біо-) агар-агар! Чому саме біо-? Агар-агар - це екстракт з морських і океанічних водоростей. Практично весь агар-агар, представлений на ринку, виготовляється з китайської сировини. Ніхто не стежить за його чистотою. А, як відомо, водорості очищають океани від солей важких металів.

Саме тому варто шукати саме безпечний - біоагар-агар, що не містить токсинів і солей важких металів.

  • Змішуємо по інструкції агар-агар з водою.
  • З'єднуємо з ягідної масою.
  • Розкладаємо по формах і прибираємо в холодильник до повного застигання.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, як запросто підняти імунітет взимку.

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