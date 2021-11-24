Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десерту

Деякі фахівці з харчування запевняють, що солодощі є такими шкідливими, що не варто їх давати дітям взагалі.

Але нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розвінчала цей міф. Вона дала рецепт корисного і натурального десерту.

Желейні цукерки (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Фахівець з харчування запевнила, що і вона, і її команда фахівців з харчування ЗА те, щоб діти їли солодощі. Солодкий смак необхідний кожній дитині для росту і розвитку - так каже Аюрведа.

Що таке солодкі продукти і навіщо вони потрібні? Звичайно, солодке солодкому - велика різниця. Цукрозамінники в більшості своїй - не менш шкідливі, ніж білий цукор. Але є вихід - корисне і натуральне солодке! Наприклад, мармелад, готується елементарно, а задоволення у дітей буде - до місяця і назад!

Солодощі дітям потрібні, головне, щоб вони були корисними (фото: pexels.com)

Корисний натуральний мармелад: покроковий рецепт

Беремо ягоди, 2 склянки: малину / полуницю (можна будь-які ягоди), краще вибирати не кислі.

Додаємо 2 ст. л. меду і трохи води.

Мнемо дерев'яним товкачем або пробиваємо блендером.

Проціджуємо через сито, прибираючи кісточки (якщо ягоди типу обліпихи).

Тепер найважливіше - беремо правильний (біо-) агар-агар! Чому саме біо-? Агар-агар - це екстракт з морських і океанічних водоростей. Практично весь агар-агар, представлений на ринку, виготовляється з китайської сировини. Ніхто не стежить за його чистотою. А, як відомо, водорості очищають океани від солей важких металів.

Саме тому варто шукати саме безпечний - біоагар-агар, що не містить токсинів і солей важких металів.

Змішуємо по інструкції агар-агар з водою.

З'єднуємо з ягідної масою.

Розкладаємо по формах і прибираємо в холодильник до повного застигання.

Приємного апетиту!