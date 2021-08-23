UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лучше врозь: названы неудачные сочетания популярных продуктов

Автор: Марина Настевич

Вы удивитесь, но некоторые популярные продукты питания не рекомендуется сочетать. Их одновременное употребление может привести к дискомфорту, вздутию живота и даже интоксикации.

Какие продукты питания не следует сочетать друг с другом, рассказала фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram.

Самые неблагоприятные сочетания продуктов:

Картофель и мясо

Самая "любимая" и популярная пара на большинстве кухонь. Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота, долгого процесса переваривания пищи и дискомфорту.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Ананас и йогурт

Не знаю, как часто вы используете такое сочетание, но на всякий случай уточню, почему лучше не стоит их совмещать. Миска с йогуртом и тропическими фруктами кажется хорошей идеей для завтрака. Но не все знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.

Вино и десерты, фрукты, сыр

Вдруг вы решили себя побаловать или устроить читмил, знайте. Для вашего организма подобная слабость не останется незамеченной. Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу.

Напомним, ранее диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеСоветы нутрициолога