Краще нарізно: названі невдалі поєднання популярних продуктів

Найбільш несприятливі поєднання продуктів:

Картопля і м'ясо

Найулюбленіша і популярна пара на більшості кухонь. Здавалося б, картопля — це овоч, а значить, він повинен поєднуватися з тваринним білком. Насправді це зовсім не так. М'ясо погано поєднується з крохмалистими. Викликає бродіння, що призводить до здуття живота, довгого процесу перетравлення їжі і дискомфорту.





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Ананас і йогурт

Не знаю, як часто ви використовуєте таке поєднання, але про всяк випадок уточню, чому краще не варто їх поєднувати. Миска з йогуртом і тропічними фруктами здається гарною ідеєю для сніданку. Але не всі знають, що поєднання ананаса з молочними продуктами серйозно шкодить організму. Цей фрукт містить бромелайн, ферментний комплекс, який в поєднанні з молочними продуктами може викликати інтоксикацію.



Вино та десерти, фрукти, сир

Раптом ви вирішили себе побалувати або влаштувати чітміл, знайте. Для вашого організму подібна слабкість не залишиться непоміченою. Вино стимулює вироблення інсуліну і сприяє прискоренню засвоюваності цукрів, що призводить до збільшення жирових відкладень. Якщо хочеться випити вина, то краще замовити до нього овочі і рибу.