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Любимый продукт: диетолог рассказала, с чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса

Автор: Марина Настевич

Несмотря на все свои достоинства, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Да и усваиваются белки растительные хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов.

Если из растительной пищи белки усваиваются на 70 %, то животные на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком. Такая комбинация получается более полноценной по своему составу.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram советами, с чем можно сочетать гречку для макисмальной пользы и вкуса.

Гречневая каша с молоком, гречка с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже гречка с творогом. Вариантов огромное количество.

Гречку полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли естественного сорбента, витаминами и минералами.

Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы её не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды).

Из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, заменяя пшеничну муку. В гречке нет глютена — и это оптимальный вариант для многих, страдающих его непереносимостью.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Салаты, супы, вторые блюда — выбор на самом деле куда больше, чем мы привыкли думать.

Помидоры и сыр

Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный.

Грибы

Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени в обрез.

Фрукты, руккола и грецкие орехи

Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тыква, нут и куркума

Тыква, нут, куркума и гречка — так выглядит самое необычное рагу, которое невероятно полезно и питательно. Такое блюдо положительно скажется и на иммунной системе, а вкусовые рецепторы определенно будут вам благодарны.

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