Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчи
Со всех сторон только и слышно, как важно для здорового организма налаженный отток желчи. Желчь - это основной компонент пищеварительных соков, которые участвуют в расщеплении пищи. Желчный пузырь накапливает желчь и выводит в кишечник.
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, как наладить желчеотток.
Зачем нужна желчь
- Для нормального пищеварения
- Расщепления жиров
- Всасывание жирорастворимых витаминов (A,E,D,K)
- Оказывает антимикробное действие
- Для адекватного образования кишечных ферментов
Стоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)
Какие причины нарушения работы желчного пузыря?
- Большие перерывы между приемами пищи, голодание
- Потребление избытка вредных жиров и углеводов (сладкое, мучное и т.д.)
- Паразитозы
- Прием КОК
- Лишний вес и отсутствие физической нагрузки
Дискинезии желчевыводящих путей сочетаются с сахарным диабетом, ожирением, пищевой аллергией.
Симптомы:
- Нарушение аппетита, тошнота
- Неприятные ощущения в правом подреберье
- Вздутие, отрыжка
- Запоры или диарея
- Горечь во рту
- Прибавка веса либо снижение
Без адекватной работы желчного пузыря не будет баланса в работе всего ЖКТ!
Диагностика:
- УЗИ брюшной полости.
- Анализы крови: ОАК, развернутая биохимия и жирорастворимые витамины (А, Е, Д).
- Анализ кала на лямблии и копрограмма.
- При При более углубленной диагностике проводится зондирование с исследованием желчи.
Здоровье зависит от многих факторов (фото: pexels.com)
Как наладить отток желчи
Основа лечения лежит в правильном питании (иногда в легких случаях достаточно нормализации питания и образа жизни):
- Стараться питаться в определенное время! Без больших перерывов в приемах пищи.
- Питание 4-5 раз в день. Голодание противопоказано - оно усиливает застой желчи.
- Запрет на потенциально вредные и раздражающие продукты (чипсы, орешки, газировки, фастфуд, соленая рыба).
- Соблюдаем питьевой режим.
- Адекватная физическая нагрузка против застоя желчи.
- Стараться, чтобы пища была всегда в теплом виде (при обострении отдаем предпочтение перетертой пище).
- Вся еда отваривается, готовится на пару или тушится, запекается в фольге (убираем жирную, жареную пищу).
- Добавляем полезные масла (оливковое, льняное…).
- Очень полезны отруби (их можно добавлять даже в супы-пюре или кисломолочные продукты, но не забываем про непереносимости).
- Зелень и овощи (в обострение строго в запеченные) в каждый прием.
- Чай с травами (мята).
Нутрицевтическая поддержка:
- Обязателен прием жирорастворимых витаминов, после выявления уровня дефицита А, Е, Д.
- Селен, витамин С, цинк.
- Лецитин.
- Улучшение желчеоттока - хофитол.
- Аминокислоты (глицин, таурин).
Внимание: все дозировки подбираются индивидуально после сбора анамнеза и анализов, обратитесь к врачу.
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