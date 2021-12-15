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Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчи

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Среда 15 декабря 2021 09:09
Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчи Юлия Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: RBC.UA

Со всех сторон только и слышно, как важно для здорового организма налаженный отток желчи. Желчь - это основной компонент пищеварительных соков, которые участвуют в расщеплении пищи. Желчный пузырь накапливает желчь и выводит в кишечник.

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, как наладить желчеотток.

Зачем нужна желчь

  • Для нормального пищеварения
  • Расщепления жиров
  • Всасывание жирорастворимых витаминов (A,E,D,K)
  • Оказывает антимикробное действие
  • Для адекватного образования кишечных ферментов

Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчиСтоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Какие причины нарушения работы желчного пузыря?

  • Большие перерывы между приемами пищи, голодание
  • Потребление избытка вредных жиров и углеводов (сладкое, мучное и т.д.)
  • Паразитозы
  • Прием КОК
  • Лишний вес и отсутствие физической нагрузки

Дискинезии желчевыводящих путей сочетаются с сахарным диабетом, ожирением, пищевой аллергией.

Симптомы:

  1. Нарушение аппетита, тошнота
  2. Неприятные ощущения в правом подреберье
  3. Вздутие, отрыжка
  4. Запоры или диарея
  5. Горечь во рту
  6. Прибавка веса либо снижение

Без адекватной работы желчного пузыря не будет баланса в работе всего ЖКТ!

Диагностика:

- УЗИ брюшной полости.

- Анализы крови: ОАК, развернутая биохимия и жирорастворимые витамины (А, Е, Д).

- Анализ кала на лямблии и копрограмма.

- При При более углубленной диагностике проводится зондирование с исследованием желчи.

Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчиЗдоровье зависит от многих факторов (фото: pexels.com)

Как наладить отток желчи

Основа лечения лежит в правильном питании (иногда в легких случаях достаточно нормализации питания и образа жизни):

  1. Стараться питаться в определенное время! Без больших перерывов в приемах пищи.
  2. Питание 4-5 раз в день. Голодание противопоказано - оно усиливает застой желчи.
  3. Запрет на потенциально вредные и раздражающие продукты (чипсы, орешки, газировки, фастфуд, соленая рыба).
  4. Соблюдаем питьевой режим.
  5. Адекватная физическая нагрузка против застоя желчи.
  6. Стараться, чтобы пища была всегда в теплом виде (при обострении отдаем предпочтение перетертой пище).
  7. Вся еда отваривается, готовится на пару или тушится, запекается в фольге (убираем жирную, жареную пищу).
  8. Добавляем полезные масла (оливковое, льняное…).
  9. Очень полезны отруби (их можно добавлять даже в супы-пюре или кисломолочные продукты, но не забываем про непереносимости).
  10. Зелень и овощи (в обострение строго в запеченные) в каждый прием.
  11. Чай с травами (мята).

Нутрицевтическая поддержка:

  • Обязателен прием жирорастворимых витаминов, после выявления уровня дефицита А, Е, Д.
  • Селен, витамин С, цинк.
  • Лецитин.
  • Улучшение желчеоттока - хофитол.
  • Аминокислоты (глицин, таурин).

Внимание: все дозировки подбираются индивидуально после сбора анамнеза и анализов, обратитесь к врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, как восполнить витамин С натуральным способом.

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