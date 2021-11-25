Любого рода аллергия: врач рассказала, кому особо опасно есть глютен в выпечке

Глютен - это белок злаковых (пшеница, рожь, ячмень), который обладает свойствами клея, потому тесто в выпечке и не рассыпается.

Генетическая непереносимость выражается в целиакии (явной или скрытой), но есть еще аллергия и пищевая чувствительность, которая встречается намного чаще, чем принято считать.

В чем опасность глютена в выпечке (фото: pexels.com)

Давайте начистоту. Не хочу с вами заигрывать и давать индульгенцию на то, что делает вас больными.

Глютен могут переносить только условно здоровые люди, но если они хотят такими же оставаться, то количество продуктов, содержащих глютен, разумно значительно сократить.

Кому глютен особо опасен

1. Если есть любая аллергия, то имеет смысл на время (2-3 месяца) исключить глютенсодержащие продукты, а реакция на повторный ввод даст ответ "можно или нет".

2. Если есть любое хроническое заболевание ЖКТ, то имеет смысл также исключить на время выздоровления, а возможно и навсегда, если видите реакцию после ввода продукта. Глютен будет мешать заживлению слизистой и тормозить выздоровление.

3. Если имеете любое аутоиммунное заболевание, то от глютена стоит отказаться навсегда, за редким исключением. Очень часто скрытая форма целиакии или повышенной чувствительности появляется через несколько лет от дебюта основного заболевания.

Часто это бывает при АИТ, диабете 1 типа и LADA, ревматоидном артрите. Другими словами, если у вас сейчас нет кишечных проявлений, то это ненадолго, если не уберете из рациона глютен.

Некоторым от глютена стоит отказаться навсегда (фото: pexels.com)

Бывает и НЕ целиакийная повышенная чувствительность к глютену, которая может выглядеть, как целиакия. Но не всегда реакция именно к глютену, это может быть реакция на другие белки зерна.

В результате генной инженерии в зерне появились вновь синтезированные белки, с которыми организм человека не встречался за всю свою историю существования.

Многие сдают генетический тест, видят нормальный генотип (галлотипы HLA -DQ2 и DQ8) и успокаиваются, а зря! На сегодня ученые открыли еще 39 генов, ответственных за развитие целиакии, поэтому генетика - не самый надежный маркер.

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