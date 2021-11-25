Будь-якого роду алергія: лікар розповіла, кому особливо небезпечно їсти глютен у випічці

Глютен - це білок злакових (пшениця, жито, ячмінь), який має властивості клею, тому тісто у випічці і не розсипається.

Генетична непереносимість виражається в целіакії (явної або прихованої), але є ще алергія і харчова чутливість, яка зустрічається набагато частіше, ніж прийнято вважати.

У чому небезпека глютену в випічці (фото: pexels.com)

Давайте начистоту. Не хочу з вами загравати і давати індульгенцію на те, що робить вас хворими.

Глютен можуть переносити тільки умовно здорові люди, але якщо вони хочуть такими ж залишатися, то кількість продуктів, що містять глютен, розумно значно скоротити.

Кому глютен особливо небезпечний

1. Якщо є будь-яка алергія, то має сенс на час (2-3 місяці) виключити глютеновміскті продукти, а реакція на повторне введення дасть відповідь "можна чи ні".

2. Якщо є будь-яке хронічне захворювання шлунково-кишкового тракту, то має сенс також виключити на час одужання, а можливо і назавжди, якщо бачите реакцію після введення продукту. Глютен буде заважати загоєнню слизової і гальмувати одужання.

3. Якщо маєте будь-яке аутоімунне захворювання, то від глютену варто відмовитися назавжди, за рідкісним винятком. Дуже часто прихована форма целіакії або підвищеної чутливості з'являється через кілька років від дебюту основного захворювання.

Часто це буває при АІТ, діабеті 1 типу і LADA, ревматоїдному артриті. Іншими словами, якщо у вас зараз немає кишкових проявів, то це ненадовго, якщо не приберете з раціону глютен.

Деяким від глютену варто відмовитися назавжди (фото: pexels.com)

Буває і не целіакійна підвищена чутливість до глютену, яка може виглядати, як целіакія. Але не завжди реакція саме до глютену, це може бути реакція на інші білки зерна.

В результаті генної інженерії в зерні з'явилися знову синтезовані білки, з якими організм людини не зустрічався за всю свою історію існування.

Багато хто здає генетичний тест, бачить нормальний генотип (галотипи HLA-DQ2 і DQ8) і заспокоюється, а даремно! На сьогодні вчені відкрили ще 39 генів, відповідальних за розвиток целіакії, тому генетика - не найнадійніший маркер.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.