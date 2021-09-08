Кроме меда и лимонов: врач назвала одно доступное средство для крепкого иммунитета

Помощники для нашего иммунитета - это не только лимоны, мед и витамины. Все перечисленное, безусловно, большой плюс в копилку иммунитета. Но есть еще одно средство, простое и доступное, которое поможет укрепить весь организм, особенно - осенью, в сезон простуд.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Марина Сергеева.

Ягоды, фрукты, овощи и орехи полезны для иммунитета (фото: pexels.com)

Витамины и все полезное, что мы едим, должно также усваиваться. Что в этом поможет? Белок! Да, нам нужен животный белок. Я подчеркиваю, именно животный, потому что он содержит все незаменимые аминокислоты.

Незаменимые - это значит, что организм не синтезирует их самостоятельно, поэтому они должны поступать к нам с пищей.

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А теперь вспоминаем про транспортную функцию белка. Транспортные белки переносят витамины и микроэлементы в клетки. Трансферрин - несет железо, тирозин - йод и т. д.

Поэтому, есть дефицит транспортных белков, витамины усваиваться не будут. Самые дорогие, хорошие, проверенные - пройдут транзитом и выведутся из организма с мочой. Вспомните, когда принимали витамины последний раз, запах и цвет мочи менялся? Если да, то витамины не усвоились.

И, третья, витальная (от лат. vita - жизнь) функция белка - иммунная. Здесь все просто иммуноглобулины, клетки иммунитета - тоже белки. Мало белка - плохой иммунитет.

Как поддержать иммунитет в сезон простуд (фото: pexels.com)

А теперь задание: подсчитайте, сколько белка вы съедаете в сутки. Норма 1-1,2 г на кг массы тела. Получается набрать норму? Отлично!

Тогда второй вопрос: белок усваивается? Здесь нужно смотреть анализы. Но, кстати, иногда есть очевидные симптомы: вам не хочется мяса, есть тяжесть и вздутие, гнилостный запах в туалете, запах от тела и изо рта, пищевая аллергия.

Один из самых простых способов быстро восполнить дефицит белка и поднять иммунитет - принимать коллаген.