Крім меду і лимонів: лікар назвала один доступний засіб для міцного імунітету

Помічники для нашого імунітету - це не тільки лимони, мед і вітаміни. Все перераховане, безумовно, великий плюс в скарбничку імунітету. Але є ще один засіб, простий і доступний, який допоможе зміцнити весь організм, особливо - восени, в сезон застуд.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Марина Сергєєва.

Ягоди, фрукти, овочі та горіхи корисні для імунітету (фото: pexels.com)

Вітаміни і все корисне, що ми їмо, має також засвоюватися. Що в цьому допоможе? Білок! Так, нам потрібен тваринний білок. Я підкреслюю, саме тваринний, тому що він містить всі незамінні амінокислоти.

Незамінні - це означає, що організм не синтезує їх самостійно, тому вони повинні надходити до нас з їжею.

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А тепер згадуємо про транспортну функцію білка. Транспортні білки переносять вітаміни і мікроелементи в клітини. Трансферин - несе залізо, тирозин - йод і т. д.

Тому, є дефіцит транспортних білків, вітаміни засвоюватися не будуть. Найдорожчі, хороші, перевірені - пройдуть транзитом і виведуться з організму з сечею. Згадайте, коли приймали вітаміни останній раз, запах і колір сечі змінювався? Якщо так, то вітаміни не засвоїлися.

І, третя, вітальна (від лат. vita - життя) функція білка - імунна. Тут все просто імуноглобуліни, клітини імунітету - теж білки. Мало білка - поганий імунітет.

Як підтримати імунітет в сезон застуд (фото: pexels.com)

А тепер завдання: підрахуйте, скільки білка ви з'їдаєте на добу. Норма 1-1, 2 г на кг маси тіла. Виходить набрати норму? Відмінно!

Тоді друге питання: білок засвоюється? Тут потрібно дивитися аналізи. Але, до речі, іноді є очевидні симптоми: вам не хочеться м'яса, є тяжкість і здуття, гнильний запах в туалеті, запах від тіла і з рота, харчова алергія.

Один з найпростіших способів швидко заповнити дефіцит білка і підняти імунітет - приймати колаген.