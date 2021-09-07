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Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

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Вторник 07 сентября 2021 09:01
Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что нужно, чтобы щитовидная железа работала, как часы, и никогда не болела? Пять простых, но крайне важных составляющих.

Эти топ-5 пунктов перечислила в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часыТеплая погода, гамак, любимый человек рядом - путь к здоровой щитовидке (фото: pexels.com)

Чтобы щитовидная железа работала, как часы, нужно:

  • Тепло и солнце,
  • Спокойствие и релакс,
  • Море и океан,
  • Свежий воздух,
  • Чтобы ее любили и принимали, возможность высказать свои желания, дискомфорт и недовольство.

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Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

Тепло и солнце - это витамин Д, иммуномодулятор всея тела человеческого (фото: pexels.com)

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Расшифровка:

  • Тепло и солнце - это витамин Д, иммуномодулятор всея тела человеческого, а также это снижение потребности в поддержании тепла тела, а значит и излишней нагрузки на ЩЖ.
  • Спокойствие и релакс - это нормальный уровень кортизола, а значит - нормальная конверсия Т4 в Т3 и отсутствие гипотиреоза.
  • Море и океан - это источники йода и цинка (вода, воздух, рыба, морепродукты и водоросли). Йод основа синтеза гормонов щитовидки, а цинк помогает этому процессу. Так же море и океан - источники омега 3 - главного врага воспаления.
  • Свежий воздух - это кислород, а значит - нормальное тканевое дыхание органа. Поэтому проверяйтесь на наличие анемий и больше дышите свежим воздухом. Довольно часто при гипотиреозе есть дефицит железа или В12 с В9.
  • Согласно психосоматике, проблемы ЩЖ - это невысказанные обиды, недовольства, нереализованность, потому что закрывают рот и не дают заявить о себе. Когда не понимают и не принимают.

Это люди, которым все время нужно быть сильными, но часто они очень ранимые и поэтому надевают маску сильного и успешного, чтобы скрыть свои слабости, потому как для них это позорно. Это люди, которые помогают другим в ущерб своим потребностям и не могут об этом сказать. В итоге их "жизненная батарейка" садится. Улыбаемся и машем, стиснув зубы - вот девиз этих людей.

Теперь понимаете рецепт хорошего метаболизма и здоровья? Безделье где-нибудь в Бразилии (в любой теплой стране), в гамаке на пляже, в тени пальмы под шепот прибоя с любимым человеком под тестостероном.

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