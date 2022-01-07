Мигрени и тяга к сладкому: как правильно подбирать важный микроэлемент для здоровья и иммунитета

Как же все-таки определить, есть ли у Вас дефицит магния и признаки его недостатка?

Мышечные спазмы, например, непроизвольные подергивания, тики, тремор.

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Нарушения сна, в частности, бессонница.

Изжога.

Пристрастие к сладкому. При гипомагниемии (дефиците магния) энергетические ресурсы организма истощаются быстрее, а потребность в сладком увеличивается.

Повышенная утомляемость и апатия.

Учащенное сердцебиение, покалывание в руках и ногах, онемение.

Мочекаменная болезнь.

Запоры.

Мигрень.

Высокое давление.

Нарушения памяти и концентрации внимания, раздражительность, тревога, фобии у детей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какая же форма магния подходит Вам?

1.Глицинат магния. Такая форма лучше всего успокоит и расслабит организм вечером или поможет улучшить настроение в целом. Подходит для долгосрочного применения и восполнения дефицита магния.

2.Цитрат магния. Эта форма более дешевая, хорошо усваивается. Если вы иногда страдаете запорами, то эта форма магния может лучше всего подходить Вам.

3.Карбонат магния. Такая форма рекомендована при кислотном рефлексе и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

4.Малат магния. Подходит при болях в мышцах и быстрой утомляемости, нарушениях сна.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Таурат магния. Хороший вариант для тех, кто имеет проблемы с сердцем и высокое давление. Улучшает работу мышц, устраняет нервные тики и стабилизирует уровень сахара в крови.

6.Хлорид магния. Такая форма магния подойдёт при мышечных спазмах и для расслабления, выводит токсины из организма.

7. Оротат магния. Хороший вариант для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перед приемом любых препаратов и БАДов посоветуйтесь с лечащим специалистом!