Микотоксины и пестициды: нутрициолог рассказала, почему нельзя пить много кофе
Вокруг кофе возникает много споров и разногласий. Но если вы пьете кофе, вы должны знать, что кофе, как один из самых прибыльных товаров на рынке, заставляет фермеров искать любые эффективные способы увеличения урожая.
Это значит, что часто в ход идут удобрения и пестициды, неправильное хранение и транспортировка, что влечет за собой заражение зерен грибком и плесенью. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.
Кофе вредит здоровью? (фото: pexels.com)
Исследование, проведенное доктором Эмилией Феррер из Университета Валенсии в Испании, опубликовано в журнале Food Control. Доктор Феррер и ее коллеги проанализировали 100 образцов кофе, купленных в супермаркетах Испании, чтобы подтвердить наличие в них микотоксинов.
В результате исследования, они обнаружили присутствие фумонизинов, афлатоксинов, трихотеценов и других микотоксинов в концентрациях от 0,10 до 3,570 мкг / кг. Они также обнаружили, что пять образцов содержали охратоксин А в количествах, превышающих максимально допустимые уровни.
Она и ее коллеги объясняют, что микотоксины - это соединения, вырабатываемые нитевидными грибами, такими как Aspergillus или Fusarium, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем.
Пара чашек в день - не страшно! (фото: pexels.com)
Как пить кофе без вреда для здоровья
- Если мы правильно выбираем кофе и правильно его готовим, то мы можем обезопасить себя от токсичных элементов, в том числе плесени или следов пестицидов, которые наблюдаются во многих зернах кофе.
- Если кофе выращен, собран и приготовлен правильно, то там будет больше полезных, активных веществ и меньше токсинов.
- С этической стороны такая покупка будет знаком уважения к работе фермеров и к земле и будет с большей вероятностью поддерживать ваше здоровье, нежели ему мешать (разумеется, мы говорим про кофе без сахара, молока и каких либо добавок).
- Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья: считается, что количество кофе в районе 3-х чашек в день не должно вызвать серьезных проблем со здоровьем. При условии, что у человека нет генетических проблем с метаболизмом кофеина.
- Некоторые советы по употреблению кофе: используйте металлический фильтр, а не бумажный. Покупайте только свежеобжаренные бобы. Избегайте быстро растворимого кофе.
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