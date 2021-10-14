Мікотоксини та пестициди: нутриціолог розповіла, чому не можна пити багато кави
Навколо кави виникає багато суперечок і розбіжностей. Але якщо ви п'єте каву, ви повинні знати, що кава, як один з найбільш прибуткових товарів на ринку, змушує фермерів шукати будь-які ефективні способи збільшення врожаю.
Це означає, що часто в хід йдуть добрива і пестициди, неправильне зберігання і транспортування, що тягне за собою зараження зерен грибком і цвіллю. Про це розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Надя Андрєєва.
Кава шкодить здоров'ю? (фото: pexels.com)
Дослідження, проведене доктором Емілією Феррер з Університету Валенсії в Іспанії, опубліковано в журналі Food Control. Доктор Феррер і її колеги проаналізували 100 зразків кави, куплених в супермаркетах Іспанії, щоб підтвердити наявність в них мікотоксинів.
В результаті дослідження, вони виявили присутність фумонізинів, афлатоксинів, трихотеценів та інших мікотоксинів у концентраціях від 0,10 до 3,570 мкг / кг. Вони також виявили, що п'ять зразків містили охратоксин а у кількостях, що перевищують максимально допустимі рівні.
Вона та її колеги пояснюють, що мікотоксини - це сполуки, що виробляються ниткоподібними грибами, такими як Aspergillus або Fusarium, які викликають серйозні проблеми зі здоров'ям.
Пара чашок в день - не страшно! (фото: pexels.com)
Як пити каву без шкоди для здоров'я
- Якщо ми правильно вибираємо каву і правильно її готуємо, то ми можемо убезпечити себе від токсичних елементів, в тому числі цвілі або слідів пестицидів, які спостерігаються в багатьох зернах кави.
- Якщо кава вирощена, зібрана і приготована правильно, то там буде більше корисних, активних речовин і менше токсинів.
- З етичного боку така покупка буде знаком поваги до роботи фермерів і до землі і буде з більшою ймовірністю підтримувати ваше здоров'я, ніж йому заважати (зрозуміло, ми говоримо про каву без цукру, молока і будь-яких добавок).
- Скільки чашок кави можна пити в день без шкоди для здоров'я: вважається, що кількість кави в районі 3-х чашок в день не повинно викликати серйозних проблем зі здоров'ям. За умови, що у людини немає генетичних проблем з метаболізмом кофеїну.
- Деякі поради щодо вживання кави: використовуйте металевий фільтр, а не паперовий. Купуйте тільки свіжообсмажені боби. Уникайте швидко розчинної кави.
Раніше нутриціолог розповіла, що хронічна втома може сигналізувати про кандіду в організмі.