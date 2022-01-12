Главный минерал для иммунитета: нутрициолог назвала продукты, богатые цинком
Ну кто же его не пил в период карантина? Кажется, цинк и витамин Д были самыми назначаемыми элементами в прошлом году! Цинк вообще считается минералом для иммунитета.
Он необходим для синтеза белка и нужен для многих ферментов, при его недостатке нарушается структура ядра клетки – и человек подвержен более частым болезням и простудам!
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что еще мы должны о нем знать, когда пить, в какой форме или брать из продуктов?
Цинк:
- повышает иммунитет,
- является частью пищеварительных ферментов, необходим для производства инсулина,
- назначается при ревматоидном артрите, простудах, нерегулярном цикле у женщин.
Кстати! Белые пятна на ногтях и их ломкость – симптом нехватки цинка, а не кальция (как обычно полагают).
Где взять цинк
Лично я рекомендую все получать из природных качественных продуктов.
Природные источники цинка:
- овсяные хлопья (вопрос в качестве),
- макрель,
- сельдь,
- грецкие орехи,
- тыквенные семечки и масло тыквенных семян,
- чеснок и другие продукты.
Чеснок (фото: pexels.com)
А вот во фруктах и овощах, его, к сожалению, не достаточно.
Но помните: цинк сам один – в поле не воин. Он работает в паре с витамином С, который помогает цинку. Также лучше в этот период включить продукты, богатые витамином А!
Еще важно знать, кто помогает, а кто мешает его усваивать.
- Железо снижает абсорбцию цинка.
- Цинк снижает усвоение меди (поэтому комплексные добавки цинк и медь являются конкурирующими).
- Биодоступность фолатов цинк повышает, т. е. если вы принимаете продукты с цинком В9, то усвоение фолиевой кислоты будет лучше
- Избыток цинка также не хорош: он снижает полезный холестерин.
Формы добавок бывают разными: цитрат, оксид, пиколинат, аскорбат – одни формы улучшают работу печени, другие улучшают состояние кожи, третьи лучше для иммунной системы. Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.
Но все же я остаюсь поклонницей натуральных источников минералов, тогда и "перебора" не будет и за рационом будете следить.
Раньше нутрицитриолог рассказала, какой бутерброд особенно полезен для женского здоровья.