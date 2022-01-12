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Главный минерал для иммунитета: нутрициолог назвала продукты, богатые цинком

Новина українською →
Среда 12 января 2022 18:09
Главный минерал для иммунитета: нутрициолог назвала продукты, богатые цинком Как защититься от вирусов (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ну кто же его не пил в период карантина? Кажется, цинк и витамин Д были самыми назначаемыми элементами в прошлом году! Цинк вообще считается минералом для иммунитета.

Он необходим для синтеза белка и нужен для многих ферментов, при его недостатке нарушается структура ядра клетки – и человек подвержен более частым болезням и простудам!

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что еще мы должны о нем знать, когда пить, в какой форме или брать из продуктов?

Цинк:

  • повышает иммунитет,
  • является частью пищеварительных ферментов, необходим для производства инсулина,
  • назначается при ревматоидном артрите, простудах, нерегулярном цикле у женщин.

Кстати! Белые пятна на ногтях и их ломкость – симптом нехватки цинка, а не кальция (как обычно полагают).

Где взять цинк

Лично я рекомендую все получать из природных качественных продуктов.

Природные источники цинка:

  1. овсяные хлопья (вопрос в качестве),
  2. макрель,
  3. сельдь,
  4. грецкие орехи,
  5. тыквенные семечки и масло тыквенных семян,
  6. чеснок и другие продукты.

Главный минерал для иммунитета: нутрициолог назвала продукты, богатые цинкомЧеснок (фото: pexels.com)

А вот во фруктах и овощах, его, к сожалению, не достаточно.

Но помните: цинк сам один – в поле не воин. Он работает в паре с витамином С, который помогает цинку. Также лучше в этот период включить продукты, богатые витамином А!

Еще важно знать, кто помогает, а кто мешает его усваивать.

  • Железо снижает абсорбцию цинка.
  • Цинк снижает усвоение меди (поэтому комплексные добавки цинк и медь являются конкурирующими).
  • Биодоступность фолатов цинк повышает, т. е. если вы принимаете продукты с цинком В9, то усвоение фолиевой кислоты будет лучше
  • Избыток цинка также не хорош: он снижает полезный холестерин.

Формы добавок бывают разными: цитрат, оксид, пиколинат, аскорбат – одни формы улучшают работу печени, другие улучшают состояние кожи, третьи лучше для иммунной системы. Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.

Но все же я остаюсь поклонницей натуральных источников минералов, тогда и "перебора" не будет и за рационом будете следить.

Раньше нутрицитриолог рассказала, какой бутерброд особенно полезен для женского здоровья.

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