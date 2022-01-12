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Головний мінерал для імунітету: нутріціолог назвала продукти, багаті на цинк

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Середа 12 січня 2022 18:09
Головний мінерал для імунітету: нутріціолог назвала продукти, багаті на цинк Як захиститись від вірусів (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ну, хто ж його не пив у період карантину? Здається, цинк і вітамін Д були найпризначальнішими елементами минулого року! Цинк взагалі вважається мінералом імунітету.

Він необхідний для синтезу білка і потрібен для багатьох ферментів, при його нестачі порушується структура ядра клітини – і людина схильна до частіших хвороб і застудів!

Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що ще ми маємо про нього знати, коли пити, в якій формі чи брати із продуктів?

Цинк:

  • підвищує імунітет,
  • є частиною травних ферментів, необхідний для виробництва інсуліну,
  • призначається при ревматоїдному артриті, застудах, нерегулярному циклі у жінок.

До речі! Білі плями на нігтях та їх ламкість – симптом нестачі цинку, а не кальцію (як зазвичай вважають).

Де взяти цинк

Особисто я рекомендую все отримувати із природних якісних продуктів.

Природні джерела цинку:

  1. вівсяні пластівці (питання як),
  2. макрель,
  3. оселедець,
  4. грецькі горіхи,
  5. гарбузове насіння та масло гарбузового насіння,
  6. часник та інші продукти.

Головний мінерал для імунітету: нутріціолог назвала продукти, багаті на цинк

Часник (фото: pexels.com)

А ось у фруктах та овочах, його, на жаль, мало.

Але пам'ятайте: цинк сам один – у полі не воїн. Він працює у парі з вітаміном С, який допомагає цинку. Також краще в цей період включити продукти, багаті на вітамін А!

Ще важливо знати, хто допомагає, а хто заважає його засвоювати.

  • Залізо знижує абсорбцію цинку.
  • Цинк знижує засвоєння міді (тому комплексні добавки цинк та мідь є конкуруючими).
  • Біодоступність фолатів цинк підвищує, тобто якщо ви приймаєте продукти з цинком В9, засвоєння фолієвої кислоти буде краще
  • Надлишок цинку також непоганий: він знижує корисний холестерин.

Форми добавок бувають різними: цитрат, оксид, піколінат, аскорбат – одні форми покращують роботу печінки, інші покращують стан шкіри, треті краще для імунної системи. Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Але все ж таки я залишаюся прихильницею натуральних джерел мінералів, тоді і "перебору" не буде і за раціоном стежитимете.

Раніше нутрицитріолог розповіла, який бутерброд є особливо корисним для жіночого здоров'я.

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