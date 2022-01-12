Головний мінерал для імунітету: нутріціолог назвала продукти, багаті на цинк
Ну, хто ж його не пив у період карантину? Здається, цинк і вітамін Д були найпризначальнішими елементами минулого року! Цинк взагалі вважається мінералом імунітету.
Він необхідний для синтезу білка і потрібен для багатьох ферментів, при його нестачі порушується структура ядра клітини – і людина схильна до частіших хвороб і застудів!
Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що ще ми маємо про нього знати, коли пити, в якій формі чи брати із продуктів?
Цинк:
- підвищує імунітет,
- є частиною травних ферментів, необхідний для виробництва інсуліну,
- призначається при ревматоїдному артриті, застудах, нерегулярному циклі у жінок.
До речі! Білі плями на нігтях та їх ламкість – симптом нестачі цинку, а не кальцію (як зазвичай вважають).
Де взяти цинк
Особисто я рекомендую все отримувати із природних якісних продуктів.
Природні джерела цинку:
- вівсяні пластівці (питання як),
- макрель,
- оселедець,
- грецькі горіхи,
- гарбузове насіння та масло гарбузового насіння,
- часник та інші продукти.
Часник (фото: pexels.com)
А ось у фруктах та овочах, його, на жаль, мало.
Але пам'ятайте: цинк сам один – у полі не воїн. Він працює у парі з вітаміном С, який допомагає цинку. Також краще в цей період включити продукти, багаті на вітамін А!
Ще важливо знати, хто допомагає, а хто заважає його засвоювати.
- Залізо знижує абсорбцію цинку.
- Цинк знижує засвоєння міді (тому комплексні добавки цинк та мідь є конкуруючими).
- Біодоступність фолатів цинк підвищує, тобто якщо ви приймаєте продукти з цинком В9, засвоєння фолієвої кислоти буде краще
- Надлишок цинку також непоганий: він знижує корисний холестерин.
Форми добавок бувають різними: цитрат, оксид, піколінат, аскорбат – одні форми покращують роботу печінки, інші покращують стан шкіри, треті краще для імунної системи. Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Але все ж таки я залишаюся прихильницею натуральних джерел мінералів, тоді і "перебору" не буде і за раціоном стежитимете.
Раніше нутрицитріолог розповіла, який бутерброд є особливо корисним для жіночого здоров'я.