Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени

Чтобы поддержать свою печень, стоит внедрить в свою жизнь новую мегаполезную привычку - ужинать за два часа до сна (а еще - лучше за три часа). На самом деле, главное преимущество этой привычки в сочетании с ранним отбоем до 23:00 - это нормализация работы печени. А именно ее детоксикационной функции.

С токсинами мы сталкиваемся ежедневно: воздух, которым мы дышим, потребляемая пища и вода, лекарственные препараты, пестициды и гербициды, выхлопные газы и прочее воздействуют на организм современного человека - и все они проходят через систему детоксикации.

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Приучите себя есть за два часа до сна - и увидите, что будет (фото: pexels.com)

С обезвреживанием токсинов с помощью ферментов и подготовкой их к выведению справляется печень. И происходит этот процесс ночью. Также ночью происходит так называемся перезагрузка работы всей системы ЖКТ.

Поэтому, чтобы организм не отвлекался на переваривание пищи, повторюсь, стоит выработать новую привычку - ужинать не позднее, чем за два часа до сна.

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