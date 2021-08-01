Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки

Щоб підтримати свою печінку, варто впровадити в своє життя нову мегаполезную звичку - вечеряти за дві години до сну (а ще - краще за три години). Насправді, головна перевага цієї звички в поєднанні з раннім відбоєм до 23:00 - це нормалізація роботи печінки. А саме її детоксикаційної функції.

З токсинами ми стикаємося щодня: повітря, яким ми дихаємо, споживана їжа і вода, лікарські препарати, пестициди і гербіциди, вихлопні гази та інше впливають на організм сучасної людини - і всі вони проходять через систему детоксикації.

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Привчіть себе їсти за дві години до сну - і побачите, що буде (фото: pexels.com)

Зі знешкодженням токсинів за допомогою ферментів і підготовкою їх до виведення справляється печінка. І відбувається цей процес вночі. Також вночі відбувається так зване перезавантаження роботи всієї системи шлунково-кишкового тракту.

Тому, щоб не відволікати організм на перетравлення їжі, повторюся, варто виробити нову звичку - вечеряти не пізніше, ніж за дві години до сну.

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