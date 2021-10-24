Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья
Это сладкое и вкусное растение родом из Средиземнморья давно завоевало популярность и в наших широтах и не только благодаря своим отменным вкусовым качествам, но и пользе. Речь идет об инжире.
Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.
Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!
Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный - содержит больше калорий и сахара!
Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить
следующие действия:
- антиоксидантная активность;
- противовоспалительное действие;
- клеточно-защитный механизм.
Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.
Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.
Однако у инжира есть и предостережения:
- из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;
- поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;
- у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).
Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала овощи на любой кошелек, которые стоит включить в полноценное осеннее меню.