ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья

Новина українською →
Воскресенье 24 октября 2021 09:47
Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Это сладкое и вкусное растение родом из Средиземнморья давно завоевало популярность и в наших широтах и не только благодаря своим отменным вкусовым качествам, но и пользе. Речь идет об инжире.

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.

Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!

Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.

Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный - содержит больше калорий и сахара!

Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить
следующие действия:

  • антиоксидантная активность;
  • противовоспалительное действие;
  • клеточно-защитный механизм.

Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.

Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.

Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.

Однако у инжира есть и предостережения:

  • из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;
  • поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;
  • у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала овощи на любой кошелек, которые стоит включить в полноценное осеннее меню.

Читайте LITE в Google News
диетолог Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грудное молоко непривитых взлетело в цене на 11 000%. Антиваксы распространяют новый фейк
Грудное молоко непривитых взлетело в цене на 11 000%. Антиваксы распространяют новый фейк