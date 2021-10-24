ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я

Новость на русском →
Неділя 24 жовтня 2021 09:47
Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Ця солодка і смачна рослина родом з Середземнморья давно завоювало популярність і в наших широтах і не тільки завдяки своїм відмінним смаковим якостям, але і користі. Йдеться про інжир.

Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про корисні властивості цього солодкого продукту.

Ви знали, що в одній з іспанських провінцій вже багато століть з цієї рослини випікається інжирний хліб? А в Ізраїлі роблять інжирну горілку!

Свою популярність інжир завоював, перш за все, завдяки поживності і вмісту великої кількості кальцію і клітковини.

Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна вживати як свіжий, так і сушений інжир, але слід пам'ятати, що сушений - містить більше калорій і цукру!

Якщо розглядати потенційну користь інжиру, то можна виділити
наступні дії:

  • антиоксидантна активність;
  • протизапальну дію;
  • клітинно-захисний механізм.

Також на основі ряду досліджень відзначили, що інжир захищає печінку і знижує рівень глюкози.

Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Існують також припущення, що через передбачувані властивості, інжир використовують як афродизіак.

Крім цього, високий вміст заліза, яке є важливим мінералом, допомагає підтримувати здоров'я волосся.

Однак у інжиру є і застереження:

  • через високий вміст вітаміну К, людям, які приймають розріджуючі кров препарати, необхідно підтримувати постійний рівень вітаміну К в своєму раціоні, тому їм необхідно відмовитися від інжиру;
  • оскільки інжир містить велику кількість клітковини, вживання занадто великої кількості інжиру, особливо сушеного, може викликати діарею;
  • у деяких людей може бути алергія на інжир (дослідники виявили, що у великого відсотка людей з алергією на пилок берези були позитивні шкірні проби на свіжий інжир).

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко назвала овочі на будь-який гаманець, які варто включити в повноцінне осіннє меню.

Читайте LITE в Google News
дієтолог Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Грудне молоко нещеплених злетіло в ціні на 11 000%. Антивакси поширюють новий фейк
Грудне молоко нещеплених злетіло в ціні на 11 000%. Антивакси поширюють новий фейк