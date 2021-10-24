Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я

Ця солодка і смачна рослина родом з Середземнморья давно завоювало популярність і в наших широтах і не тільки завдяки своїм відмінним смаковим якостям, але і користі. Йдеться про інжир.

Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про корисні властивості цього солодкого продукту.

Ви знали, що в одній з іспанських провінцій вже багато століть з цієї рослини випікається інжирний хліб? А в Ізраїлі роблять інжирну горілку!



Свою популярність інжир завоював, перш за все, завдяки поживності і вмісту великої кількості кальцію і клітковини.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна вживати як свіжий, так і сушений інжир, але слід пам'ятати, що сушений - містить більше калорій і цукру!



Якщо розглядати потенційну користь інжиру, то можна виділити

наступні дії:

антиоксидантна активність;

протизапальну дію;

клітинно-захисний механізм.

Також на основі ряду досліджень відзначили, що інжир захищає печінку і знижує рівень глюкози.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Існують також припущення, що через передбачувані властивості, інжир використовують як афродизіак.



Крім цього, високий вміст заліза, яке є важливим мінералом, допомагає підтримувати здоров'я волосся.



Однак у інжиру є і застереження: