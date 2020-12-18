Для работы мозга и красивой кожи: нутрициолог назвала продукты, богатые Омега-3

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем и дважды мама, недавно рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов. Она посоветовала выбросить из рациона кисели и компоты.

На этот раз она рассказала о том, в каких продуктах растительного происхождения можно найти Омега-3.

Известно, что достаточное количество Омеги-3 в питании имеет положительное влияние на:

уменьшение воспалительных процессов,

положительно влияет на здоровье мозга,

состояние нашей кожи,

помогает контролировать уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину,

поддерживает сердечно сосудистую систему.

"Я считаю, что при сбалансированном питании здоровый человек вполне может получать достаточное количество Омеги-3 из еды. Разумеется, в некоторых случаях, мы можем дополнять свой рацион бадами.

Ежедневная потребность в Омеге-3 от 1100 мл до 3000 мл в зависимости от пола и того, что происходит в организме. В некоторых случаях дозы будут намного больше", - рассказала Андреева.

Растительный источник Омеги-3 - чиа (фото: pixabay.com)

Продукты с высоким уровнем Омеги-3, которые можно включить свой повседневный рацион:

Скумбрия содержит 4100 мл Омеги-3 на одну порцию (100 г), 200% от ежедневной потребности В12 и 100% селена.

Лосось - 4023 мл Омеги-3 на 100 г. Также это хороший источник селена, витаминов группы В, железа. Важно понимать, что лосось, который выловлен в диких условиях и питался водрослями, содержит намного больше Омеги-3, чем рыба, которая выращена на ферме и у которой больше содержание Омеги-6, чем Омеги-3.

Масло печени трески - 2600 мл Омеги-3 на порцию (1 столовая ложка). Также содержит большое количество витамина D - 330% от ежедневной нормы, витамина А - 270% ежедневной нормы на порцию.

Поэтому важно не брать слишком большие дозы масла, потому что может быть передозировка витамином А (жирорастворимый витамин, который храниться в организме достаточно долгое время).

Селедка - 3181 мл Омеги-3 на порцию из 100гр. Витамин D - 100% от ежедневной дозы, 50% витамина В12 и 100% - селена.

Устрицы на 6 штук 560 - 700 мл Омеги-3. 600% от ежедневной дозы цинка, медь - 200% и 300% витамина В12.

Сардины содержат на 150 гр 2200 мл Омеги-3, 200% - витамина В12 и 100% селена и витамина D.

Икра - 1000 мл Омеги-3 на одну столовую ложку (около 15 гр) и хорошая доза холина, что поддерживает здоровье мозга.

Растительные источники:

Льняные семена. На 1 столовую ложку 2300 мл Омеги-3.

Семена чиа. На 30 гр семян 5 000 мл Омеги-3.

Грецкие орехи - на 30 гр - 2 500 Омеги-3.

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