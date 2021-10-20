Не мучайте себя: нутрициолог назвала 5 средств для похудения, которые не помогут

Полноценая тренировка и правильная диета - вот что работает (фото: pexels.com)

Как похудеть: топ средств, которые НЕ работают⠀

Жиросжигатели

На сайте Национального института здоровья США есть статья с обзором добавок, которые, по заверениям производителей, обладают жиросжигающим эффектом. И там нет ни единой добавки, которая оказывала бы значительный жиросжигающий эффект. Только кофеин обладает слабым / умеренным эффектом, но многие его уже употребляют из кофе и чая.

Детокс-чаи и чаи для похудения

В детокс-чай могут добавлять мочегонные средства, которые на время "сливают" жидкость. Такие чаи опасны для здоровья, поскольку могут нарушить водно-электролитный баланс организма. Но вода - это не жир, и когда организм приведет в порядок водно-электролитный баланс, вес (вода) вернется.

В чай для похудения могут добавить слабительное, но избавиться от кишечных масс - это то же самое, что избавиться от воды. Абсолютно бессмысленно.

Пояс для похудения

К сожалению, убрать жир только с живота мы не можем. Так устроена физиология нашего организма.

Пояса временно сжимают и перераспределяют жировые клетки и кожу вокруг живота. Поэтому после снятия пояса может действительно показаться, что талия стала более узкой. Но это кратковременный самообман. После снятия пояса живот быстро вернется в былую форму.

Как похудеть? Начать с правильного питания (фото: pexels.com)

Обертывания пищевой пленкой

Этот метод и вовсе небезопасен, поскольку во время тренировок это может повышать температуру тела и приводить к бОльшей потере жидкости.

Если на тренировке ещё и не пить, риски возрастают еще сильней. И как мы с вами знаем, потеря воды и жира - это не одно и то же.

Вибрирующие бабочки.

Как же хочется, чтобы за нас выполняло работу какое-нибудь устройство. Те же бабочки, которые до сих пор продаются в "Магазинах на диване".

Возможно, это лучше, чем совсем ничего, потому что, посылая электрические импульсы, эти устройства заставляют наши мышцы сокращаться. Но не стоит равнять бабочки и прочие девайсы к упражнениям в спортивном зале.