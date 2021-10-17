Эти продукты надо есть регулярно: нутрициолог назвала топ-7 натуральных источников железа
Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани.
Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо принимает участие в работе антиоксидантных ферментов.
Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Вегетарианцам нужно особенно тщательно следить за железом (фото: pexels.com)
Растительная еда и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо.
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Суточная потребность железа
- для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 8 мг - для мужчин и 18 мг - для женщин.
- В период беременности потребности возрастают до 27 мг. Более высокие нормы для женщин связаны с кровопотерей во время менструаций и из-за быстрого роста плода, требующего усиленного кровообращения.
- Нормы рассчитаны на всеядных людей, а вегетарианцам нужно употреблять в 1,8 больше железа.
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Женщинам крайне важно следить за уровнем железа в организме (фото: pexels.com)
Чтобы не столкнуться с железодефицитной анемией, что особенно актуально для женщин репродуктивного возраста, необходимо регулярно включать в свой рацион лучшие источники железа:
- Свиная печень,
- куриная печень,
- говяжья печень,
- устрицы,
- темный шоколад,
- мидии,
- чечевица,
- шпинат вареный.
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