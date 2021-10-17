Эти продукты надо есть регулярно: нутрициолог назвала топ-7 натуральных источников железа

Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани.

Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо принимает участие в работе антиоксидантных ферментов.