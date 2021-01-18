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Как не набрать лишнего во время локдауна: диетолог дала рабочие советы

Автор: Ольвия Агаркова

Все факторы сошлись воедино, и праздники с долгожданными "вкусняшками" и погода способствовала пропаганде "дней тюленя" и где-то настроение не очень. А можно ли сделать так, чтобы настроение было очень даже ничего, а вес не рос в геометрической прогрессии? Конечно, возможно! Но как и что делать? Об этом рассказала диетолог Ольга Безуглая.

Эксперт на своей странице в Instagram предложила чек-лист советов, кторые помогут держать под контролем вес в период локдауна.

Во главе всех данных - стратегия дополнительного контроля - или самоконтроля (диетологический менеджмент). Нужно зафиксировать себе чек-день, когда вы регулярно контролируете свой вес - можно раз в неделю, день когда Вы анализируете свое пищевое поведение, наличие пищевых пауз между едой и т.д.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Либо хорошо работает функция контроля извне! Исследования доказывают, что когда Вас кто-то дополнительно контролирует и мотивирует - результат будет. Это может быть кто-то из вашей семьи или Ваш диетолог, нутрициолог или тренер.

Контроль за содержимым тарелки, но без фанатизма, важно получать удовольствие от еды. Постарайтесь каждую трапезу начинать с салатов, клетчатка будет способствовать качественному насыщению.

Контроль за скоростью питания, ешьте медленно. Люди, которые быстро едят не дают возможности своим гормонам повилять на чувство насыщения и голода.

Соблюдение модели питания. Питайтесь регулярно и без "хаоса" в питании. Не наказывайте себя после переедания, не нужно далее голодать целое утро, а на вечер опять срываться, лучше просто выйти на регулярные приемы пищи и постараться убрать перекусы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Контроль за соблюдением водного режима. Помним, иногда мы банально хотим пить, а не есть.

Контроль гигиены сна. Наличие качественного, глубокого (без пробуждений) сна - 7 часов и более, поможет не набрать лишнего.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова раскрыла правду о йогуртах из магазина.

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