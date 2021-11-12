Начать с трех базовых шагов: врач подробно рассказала, как лечить АИТ

Как лечить АИТ - аутоиммунный тиреоидит, если он не лечится? Считается, что АИТ не имеет официальной таблетки, аутоиммунный процесс возник из-за образа жизни, стресса и внешних триггеров.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Она призналась, что не верит, что человека можно заставить изменить отношение к жизни с помощью таблетки. Человек должен захотеть измениться - и сделать это сам.
АИТ - это воспалительное заболевание щитовидной железы, которое возникает от повреждения или разрушения фолликулов щитовидки клетками иммунной системы (Т-лимфоцитами).
Пересмотр питания и забота о кошечнике - вот что важно (фото: pexels.com)
Исцеление стоит начать стоит с базовых шагов. Обо всем сложно рассказать в одном материале, но можно взять эту информацию за основу, а потом уже двигаться дальше.
Для начала нужно понять, в какой фазе вы находитесь: гипер- или гипо-кортизоловой и что у вас с ДГЭА - "антистрессовый" гормон в организме. Для диагностики есть опросники, функциональные тесты и вспомогательный анализ на кортизол и ДГЭА в слюне.
В результате становится понятно, какое питание выбрать (палеоАИП нельзя при истощении!), какие виды стрессопротекции и психокоррекции нужны, как наладить сон и какая физическая нагрузка нужна, ну и, конечно, БАДы (все эти аспекты будут разные в разные фазы).
Что нужно из самого необходимого
Также важно выявление хронических очагов инфекций, интоксикаций, борьба с паразитами, применение специфических методов снижения антител при АИТ (например, вобензим).
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим врачом.
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