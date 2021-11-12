Начать с трех базовых шагов: врач подробно рассказала, как лечить АИТ

АИТ - это воспалительное заболевание щитовидной железы, которое возникает от повреждения или разрушения фолликулов щитовидки клетками иммунной системы (Т-лимфоцитами).

Пересмотр питания и забота о кошечнике - вот что важно (фото: pexels.com)

Исцеление стоит начать стоит с базовых шагов. Обо всем сложно рассказать в одном материале, но можно взять эту информацию за основу, а потом уже двигаться дальше.

Три базовых шага, чтобы лечить АИТ

Поддержка надпочечников. Дисфункция этих желез и стресс играют главную роль в развитии любых аутоиммунных заболеваний.

Для начала нужно понять, в какой фазе вы находитесь: гипер- или гипо-кортизоловой и что у вас с ДГЭА - "антистрессовый" гормон в организме. Для диагностики есть опросники, функциональные тесты и вспомогательный анализ на кортизол и ДГЭА в слюне.

В результате становится понятно, какое питание выбрать (палеоАИП нельзя при истощении!), какие виды стрессопротекции и психокоррекции нужны, как наладить сон и какая физическая нагрузка нужна, ну и, конечно, БАДы (все эти аспекты будут разные в разные фазы).

Забота о кишечнике. Неслучайно идет за надпочечниками. Без улучшения работы надпочечников сложно взять под контроль работу ЖКТ, все время будет чего-то не хватать. На этом этапе выявляем дефицит пищеварительных факторов (соляная кислота, желчь, ферменты), если готовы, переходим на палео-АИП, аутоиммунный протокол (это более строгая версия популярной палеодиеты) и заживляем кишечник.

Пора распрощаться со стрессом (фото: pexels.com)

Восполнение дефицитов - невозможно нормально пополнять корзину яблоками, если у нее дырки в дне, как невозможно напитать организм витаминами и минералами, если у нас "дырки" в кишечнике. Но когда мы поработали с ЖКТ, все необходимое будет эффективно усваиваться - и вы не будете тратить лишние деньги.

Что нужно из самого необходимого

витамин Д, витамины группы В, омега-3, железо, магний, цинк, селен, йод.

Также важно выявление хронических очагов инфекций, интоксикаций, борьба с паразитами, применение специфических методов снижения антител при АИТ (например, вобензим).

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим врачом.