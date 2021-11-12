Почати з трьох базових кроків: лікар детально розповіла, як лікувати АІТ

Як лікувати АІТ - аутоімунний тиреоїдит, якщо він не лікується? Вважається, що АІТ не має офіційної таблетки, аутоімунний процес виник через спосіб життя, стрес і зовнішні тригери.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. Вона зізналася, що не вірить, що людину можна змусити змінити ставлення до життя за допомогою таблетки. Людина повинна захотіти змінитися - і зробити це сама.
АІТ – це запальне захворювання щитовидної залози, яке виникає від пошкодження або руйнування фолікулів щитовидки клітинами імунної системи (Т-лімфоцитами).
Перегляд харчування і турбота про кішечник - ось що важливо (фото: pexels.com)
Зцілення варто почати з базових кроків. Про все складно розповісти в одному матеріалі, але можна взяти цю інформацію за основу, а потім вже рухатися далі.
Для початку потрібно зрозуміти, в якій фазі ви перебуваєте: гіпер- або гіпо-кортизоловой і що у вас з ДГЕА - "антистресовий" гормон в організмі. Для діагностики є опитувальники, функціональні тести і допоміжний аналіз на кортизол і ДГЕА в слині.
В результаті стає зрозуміло, яке харчування вибрати (палеоаіп не можна при виснаженні!), які види стресопротекції та психокорекції потрібні, як налагодити сон і яке фізичне навантаження потрібне, ну і, звичайно, БАДи (всі ці аспекти будуть різні в різні фази).
Що потрібно з найнеобхіднішого
Також важливо виявлення хронічних вогнищ інфекцій, інтоксикацій, боротьба з паразитами, застосування специфічних методів зниження антитіл при АІТ (наприклад, вобензим).
Увага: не варто займатись самолікуванням, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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