Начини это делать прямо сейчас! Топ-3 простых и действенных шага на пути к стройности

Путь в стройную жизнь начинается с небольших шагов, но они должны войти в привычку и стать знакомым маршрутом.
На странице в Instagram диетолог Алена Коготкова перечислила три важных шага к стройной фигуре.
Опыт диетолога показывает, что только лишь соблюдая эти три правила, ворота в стройную и здоровую жизнь распахнутся для вас. Главное – система.
1. Прямо сегодня долой жидкие калории:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Оставляем только воду, черный кофе и чай. Можно использовать некалорийные подсластители: стевию, эритрол, сукралозу.
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Не стоит постоянно говорить про вред сахарозаменителей. В отличие от сахара, их вред не доказан.
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2. Чай и кофе пьем без:печенек, конфеток, пирожных, круассанчиков…
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Да, так можно. Мозг человека ленив, поэтому ритуалы – это способ экономить его энергию. Но, если есть цель – быть стройным и здоровым, то что-то менять придется.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Мозг довольно быстро привыкает к регулярно повторяющемуся действию. Если сейчас кондитерка встроена в ваши регулярные ритуалы, найдите замену.
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3. Перекусы - зло
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"Полезные" перекусы нужны умирающим от истощения. Но не тем, у кого другая проблема. Наш, склонный к пищевому разврату мозг, будет всячески сопротивляться и убеждать нас, что без чернослива начнет сбоить кишечник, а без богатого магнием миндаля – нервная система. Не верьте.
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