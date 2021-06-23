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Починай це робити прямо зараз! Топ-3 простих і дієвих кроки на шляху до стрункості

Автор: Ольвія Агаркова

Шлях у струнке життя починаєть з невеликих кроків, але вони повинні увійти в звичку і стати знайомим маршрутом.

На сторінці в Instagram дієтолог Олена Коготкова перерахувала три важливі кроки до стрункої фігури.

Досвід дієтолога показує, що тільки дотримуючись цих трьох правил, ворота в струнке і здорове життя відкриються для вас. Головне - система.

1. Прямо сьогодні геть рідкі калорії:

  • чай / кава з цукром, медом, сиропами
  • соки / морси / компоти з цукром і без
  • йогурти / кефіри / молоко / капучино з цукром і без
  • солодкі газовані напої і квас
  • алкоголь
  • коктейлі / смузі

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми залишаємо тільки воду, чорну каву і чай. Можна використовувати некалорійні підсолоджувачі: стевію, еритрол, сукралозу.

Не варто постійно говорити про шкоду цукрозамінників. На відміну від цукру, їх шкода не доведена.

2. Чай і каву п'ємо без: печенек, цукерочок, тістечок, круасанчиків…

Так, так можна. Мозок людини ледачий, тому ритуали – це спосіб економити його енергію. Але, якщо є мета – бути струнким і здоровим, то щось міняти доведеться.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мозок досить швидко звикає до регулярно повторюваних дії. Якщо зараз кондитерка вбудована у ваші регулярні ритуали, знайдіть заміну.

3. Перекуси - зло

"Корисні " перекуси потрібні вмираючим від виснаження. Але не тим, у кого інша проблема. Наш, схильний до харчової розпусти мозок, буде всіляко чинити опір і переконувати нас, що без чорносливу почне збоїти кишечник, а без багатого магнієм мигдалю – нервова система. Не вірте.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як стати володаркою плоского животика.

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