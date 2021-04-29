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Наедаться и не поправляться: диетолог указала на важную деталь для худеющих

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 11:38
Наедаться и не поправляться: диетолог указала на важную деталь для худеющих Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Ешь до состояния легкого голода. Более пагубой рекомендации для стимулирования переедания не найдешь, считает диетолог Татьяна Лакуста.

На странице в Instagram врач написала, почему не стоит вставать из-за стола с чувством голода и как избежать постоянного переедания.

Человек со склонностью перееданию, которым страдают большая часть людей с ожирением, после соблюдения таких рекомендаций точно переест.

Заканчивать прием пищи надо в состоянии сытости: остаточного чувства комфорта в желудке и удовольствия от еды.

При этом возможность чувствовать сытость и голод во взрослом возрасте дана не всем. И бывает, что человек не понимает, как это ощущать, что он наелся и ест, пока не почувствует тяжесть от еды.

Наедаться и не поправляться: диетолог указала на важную деталь для худеющих
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Или же, наоборот, ощущение голода может приходить очень редко и человек может длительное время не вспоминать о еде. Такое чаще встречается у людей со склонностью к сниженной массе тела, или с ограничительным пищевым поведением в анамнезе.

Опыт гиперконтроля в детстве, связанного с едой, закармливание, шантаж ребенка во время еды могут быть одной из причин отсутствия чувства голода/сытости во взрослом возрасте.

Наедаться и не поправляться: диетолог указала на важную деталь для худеющих
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы взрослый, который хронически переедает, то:

  • начните есть до сытости
  • пробуйте есть медленно - это не даст съесть много еды в спешке и обнаружить себя к концу еды переевшим
  • наполняйте тарелку комплексно, по методу сбалансированной тарелки - это не даст вам переесть за счет избытка калорийности
  • включите овощи - клетчатка перекроет формирование механизма сытости через заполнение стенок желудка
  • откажитесь от жидкой еды - она плохо удовлетворяет сытости и дает короткое насыщение.

И откажитесь от советов, которые побуждают ходить в полу голоде, есть маленькими порциями, обещая мифическое "ускорение метаболизма" - на этом можно только ускорить появление хронического голода и раздражения.

Напомним, что ранее диетолог Наталия Самойленко рассказала о плюсах употребления клетчатки в пищу.

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