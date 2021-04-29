Наїдатися і не поправлятися: дієтолог вказала на важливу деталь для тих, хто худне
Їж до стану легкого голоду. Більш згубної рекомендації для стимулювання переїдання не знайдеш, вважає дієтолог Тетяна Лакуста.
На сторінці в Instagram лікар написала, чому не варто вставати з-за столу з почуттям голоду і як уникнути постійного переїдання.
Людина зі схильністю переїдання, яким страждають велика частина людей з ожирінням, після дотримання таких рекомендацій точно переїсть.
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Закінчувати прийом їжі треба в стані ситості: залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі.
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При цьому можливість відчувати ситість і голод у дорослому віці дана не всім. І буває, що людина не розуміє, як це відчувати, що вона наїлася і їсть, поки не відчує тяжкість від їжі.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Або ж, навпаки, відчуття голоду може приходити дуже рідко і людина може тривалий час не згадувати про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла, або з обмежувальною харчовою поведінкою в анамнезі.
Досвід гіперконтролю в дитинстві, пов'язаного з їжею, загодовування, шантаж дитини під час їжі можуть бути однією з причин відсутності почуття голоду/ситості в дорослому віці.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо ви дорослий, який хронічно переїдає, то:
- почніть їсти до ситості
- спробуйте їсти повільно - це не дасть з'їсти багато їжі в поспіху і виявити в кінці рийому їжі, що переїв
- наповнюйте тарілку комплексно, за методом збалансованої тарілки -це не дасть вам переїсти за рахунок надлишку калорійності
- включіть овочі - клітковина перекриє формування механізму ситості через заповнення стінок шлунка
- відмовтеся від рідкої їжі - вона погано задовольняє ситість і дає коротке насичення.
І відмовтеся від порад, які спонукають ходити в напів голоді, їсти маленькими порціями, обіцяючи міфічне "прискорення метаболізму" - це може тільки прискорити появу хронічного голоду і роздратування.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про плюси вживання клітковини в їжу.