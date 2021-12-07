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Наладить сон и снизить утомляемость: нутрициолог дала список продуктов-адаптогенов на зиму

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 20:01
Наладить сон и снизить утомляемость: нутрициолог дала список продуктов-адаптогенов на зиму Нутрициолог Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Накатывает зимняя усталость и хочется "впасть в спячку", знакомо? Возможно, организму стоит помочь при помощи адаптогенов.

Общее определение адаптогенов - это лекарственные средства, которые повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, от слова "адаптация".

Когда пишут об адаптогенах, чаще всего приводят в пример препараты женьшеня, элеутерококка, лимонника, левзеи, вытяжки из пантов марала, пчелиное маточное молочко, мумие, бимассу грибов и т. п., но есть также продукты, которые улучшают обменные процессы, повышают адаптивные способности организма.

Про продукты, которые способны увеличить интенсивность обмена веществ, защитить нервную и эндокринную регуляции от истощения при негативных воздействиях и даже оказать психостимулирующее действие, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Наладить сон и снизить утомляемость: нутрициолог дала список продуктов-адаптогенов на зимуБрокколи - известный адаптоген (фото: pexels.com)

Добавляя продукты-адаптогены в рацион, вы:

  1. снижаете утомляемость,
  2. повышаете физическую и умственную работоспособность,
  3. ослабляете симптомы раздражительности, нарушения сна,
  4. содействуете ускорению процессов восстановления.

Наладить сон и снизить утомляемость: нутрициолог дала список продуктов-адаптогенов на зимуКуркума и специи (фото: pexels.com)

Продукты-адаптогены: как усилить организм зимой

  • Имбирь
  • Какао
  • Куркума
  • Брокколи
  • Облепиха
  • Морошка
  • Маточное молочко
  • Шиитаке

Раньше нутрициолог назвала, что взять с собой в самолет для поддержки желудка.

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