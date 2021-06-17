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Наладят работу кишечника: эндокринолог дала список незаменимых горечей

Автор: Татьяна Турчаникова

Каждая хозяйка стремится сделать еду вкусной: сладкой, соленой, острой. Но не горькой. А ведь растения с резко выраженным горьким вкусом - очень полезны для процесса пищеварения.

В своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева поделилась списком горечей, которые будут полезны для всего ЖКТ.⠀

Горечи - это неядовитые вещества растительного происхождения. Их действие основано на рефлекторном влиянии на работу желудочно-кишечного тракта.

Что делают горечи?

  • Они раздражают вкусовые рецепторы и возбуждают окончания блуждающего нерва, подходящие к желудку и слюнным железам.

Горечи полезны для ЖКТ (фото: pexels.com)

  • Повышают аппетит.
  • Увеличивают слюноотделение, выделение соляной кислоты, пепсина, панкреатического сока.
  • Ускоряют движение желчи.
  • Улучшают тонус сфинктера, тем самым снижая кислотный рефлюкс.
  • Усиливают перистальтику кишечника и способствуют регулярному стулу⠀

Применяют горечи в виде жидких форм - экстрактов, настоев и настоек за 20-30 мин до еды.

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Горечи противопоказаны людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом, при индивидуальной непереносимости.⠀

И нет, кофе и алкоголь - это не те горечи, которые полезны для ЖКТ!

Список полезных горечей

  • Пряности: чабрец, лавровый лист, имбирь, куркума, кардамон, шалфей, фенхель, перец, розмарин, эстрагон, чеснок.
  • Травы: горечавка желтая, расторопша, крапива, подорожник, лопух, клевер, лист черемши, мята, щавель, лебеда, руккола, кресс-салат, горчица листовая, сныть, одуванчик, листовая свекла, зеленый лук, салаты (латук, цикорий, лолло-россо, ромэн).
  • Горечавка желтая. Корни и корневища горечавки содержат флавоноиды, катехины, аскорбиновую кислоту, микроэлементы молибден, селен, бор.
  • Корни одуванчика. Богаты холином, никотиновой кислотой, никотинамидом, органическими кислотами: олеиновой, линолевой, пальмитиновой. А также, инулином, который является пребиотиком и едой для бифидобактерий толстой кишки, стимулируя их рост и метаболическую активность.
  • Плоды расторопши. Содержат около 32% жирного масла, флавоноиды, в том числе кверцетин, витамин К, биогенные амины (тирамин, гистамин).

Раньше эндокринолог рассказала, откуда берется постоянная усталость.

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