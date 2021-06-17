Наладят работу кишечника: эндокринолог дала список незаменимых горечей

Каждая хозяйка стремится сделать еду вкусной: сладкой, соленой, острой. Но не горькой. А ведь растения с резко выраженным горьким вкусом - очень полезны для процесса пищеварения.
В своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева поделилась списком горечей, которые будут полезны для всего ЖКТ.⠀
Горечи - это неядовитые вещества растительного происхождения. Их действие основано на рефлекторном влиянии на работу желудочно-кишечного тракта.
Что делают горечи?
⠀
Горечи полезны для ЖКТ (фото: pexels.com)
Применяют горечи в виде жидких форм - экстрактов, настоев и настоек за 20-30 мин до еды.
Металлы, гормоны и антибиотики: нутрициолог рассказала, чем опасна рыба
Горечи противопоказаны людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом, при индивидуальной непереносимости.⠀
И нет, кофе и алкоголь - это не те горечи, которые полезны для ЖКТ!
Раньше эндокринолог рассказала, откуда берется постоянная усталость.