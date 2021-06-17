Налагодять роботу кишечника: ендокринолог дала список незамінних гіркот

Кожна господиня прагне зробити їжу смачною: солодкою, солоною, гострою. Але не гіркою. Але ж рослини з різко вираженим гірким смаком - дуже корисні для процесу травлення.
У своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва поділилася списком гіркоти, які будуть корисні для всього шлунково-кишкового тракту.⠀
Гіркоти - це неотруйні речовини рослинного походження. Їх дія заснована на рефлекторному впливі на роботу шлунково-кишкового тракту.
Що роблять гіркоти?
⠀
Гіркоти корисні для шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)
Застосовують гіркоти у вигляді рідких форм-екстрактів, настоїв і настоянок за 20-30 хв до їди.
Метали, гормони і антибіотики: нутриціолог розповіла, чим небезпечна риба
Гіркоти протипоказані людям з підвищеною кислотністю, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, виразковим колітом, при індивідуальній непереносимості.⠀
І ні, кава і алкоголь - це не ті гіркоти, які корисні для шлунково-кишкового тракту!
Раніше ендокринолог розповіла, звідки береться постійна втома.