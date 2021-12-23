Настоящий вклад в здоровье: диетолог посоветовала, что подарить мужчине на Новый год

"Никто не знает, каким будет следующий год. Но, наверное, уже все поняли, что наше здоровье – это наша забота и ответственность.⠀

У женщин генетически лучше работает инстинкт самосохранения. Мужчины в этом плане более легкомысленны. Именно нам, женщинам, нужно помогать им поддерживать здоровье.

На самом деле все не так уж и сложно: питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, витамины и добавки.

Хотите, чтобы рядом был здоровый, сильный и активный мужчина – дарите правильные подарки!", – посоветовала диетолог.

Вклад в здоровье - лучший подарок (фото: pexels.com)

Топ-5 добавок для мужского здоровья

1. Витамин С – поддерживает сосуды и сердечно-сосудистую систему в целом.

2. Омега-3 снижает уровень холестерина, препятствует тромбообразованию, нормализует артериальное давление.

3. Лецитин – гепатопротектор, мембранопротектор. Снижает риски ожирения печени, обеспечивает устойчивую работу центральной нервной системы, дает энергию.

4. Добавка с йохимбе (растение семейства мареновые) – усиливает половое влечение, поддерживает работу мочеполовой и репродуктивной системы у мужчин, гармонизирует нервную и эндокринную системы, повышает жизненный тонус.

5. Живой коллаген – поддерживает и восстанавливает опорно-двигательный аппарат, помогает набрать и поддерживать мышечную массу.

Это небольшой, но очень эффективный набор добавок для мужского здоровья.⠀

Не имеет значения, сколько лет мужчине, в каком он весе, эти добавки одинаково необходимы всем. Кому-то – для профилактики, а кому-то – для восстановления здоровья.

Внимание: перед приемом добавок важно проконсультироваться с нутрициологом и врачом.