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Насытит и согреет осенью: нутрициолог дала рецепт простого блюда для всей семьи

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Вторник 16 ноября 2021 20:01
Насытит и согреет осенью: нутрициолог дала рецепт простого блюда для всей семьи Ужин (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень - пора сытных блюд и горячих напитков! Что приготовить на ужин, чтобы порадовать и удивить родных? Конечно же, что-то с тыквой, пора длится ее пора, получится полезно и вкусно!

Даже если кому-то кажется, что он не любит тыкву, скорее всего, он поменяет свое мнение, когда попробует блюдо от нутрициолога Вероники Хуснутдиновой, которым она поделилась в своем Instagram.

Насытит и согреет осенью: нутрициолог дала рецепт простого блюда для всей семьиСытно и полезно (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Тыква, фаршированная грибами и орехами

Ингредиенты:

  • тыква весом 1,5-2 кг (чтобы удобно было начинить, лучше взять не вытянутую),
  • 500-600 г шампиньонов (или любые грибы),
  • 1 большая головка лука,
  • 1 лук-порей,
  • 1 ст. л. смеси трав тимьяна, майорана, шалфея,
  • 60 г грецких орехов,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 4 ст. л. масла гхи (можно заменить оливковым маслом),
  • соль, перец по вкусу.

Насытит и согреет осенью: нутрициолог дала рецепт простого блюда для всей семьиЧем удивить семью (фото: pexels.com)

Способ приготовления:

  1. Срезать шляпку у тыквы, вынуть семена. Чтобы тыква не качалась, можно подрезать основание.
  2. Запекать тыкву около 30 мин в разогретой до 180 гр духовке. Тыква должна стать мягче внутри.
  3. Смешать измельченный чеснок с 2 ст. л. масла гхи, немного посолить и выложить на дно тыквы.
  4. Грибы помыть, порезать крупными кусками.
  5. Лук почистить и порезать кубиками.
  6. Разогреть на сковороде 2 ст. л. масла гхи (или оливкового) и притушить, постоянно помешивая.
  7. Лук-порей порезать и добавить к луку и готовить до мягкости.
  8. Добавить грибы на сковороду и готовить до мягкости. Снять сковороду с огня.
  9. Орехи порезать или потолочь в ступке. Добавить на сковороду к начинке. Добавить травы. Выложить начинку в тыкву.
  10. Поставить в глубокую миску / противень, налить теплой воды, чтобы она на 1 см покрывала тыкву и поставить в духовку. Запекать до мягкости около часа.

Раньше нутрициолог назвала незаменимые продукты для красоты и сияния кожи.

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