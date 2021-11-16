Насытит и согреет осенью: нутрициолог дала рецепт простого блюда для всей семьи
Ужин (фото: pexels.com)
Осень - пора сытных блюд и горячих напитков! Что приготовить на ужин, чтобы порадовать и удивить родных? Конечно же, что-то с тыквой, пора длится ее пора, получится полезно и вкусно!
Даже если кому-то кажется, что он не любит тыкву, скорее всего, он поменяет свое мнение, когда попробует блюдо от нутрициолога Вероники Хуснутдиновой, которым она поделилась в своем Instagram.
Сытно и полезно (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Тыква, фаршированная грибами и орехами
Ингредиенты:
- тыква весом 1,5-2 кг (чтобы удобно было начинить, лучше взять не вытянутую),
- 500-600 г шампиньонов (или любые грибы),
- 1 большая головка лука,
- 1 лук-порей,
- 1 ст. л. смеси трав тимьяна, майорана, шалфея,
- 60 г грецких орехов,
- 1 зубчик чеснока,
- 4 ст. л. масла гхи (можно заменить оливковым маслом),
- соль, перец по вкусу.
Чем удивить семью (фото: pexels.com)
Способ приготовления:
- Срезать шляпку у тыквы, вынуть семена. Чтобы тыква не качалась, можно подрезать основание.
- Запекать тыкву около 30 мин в разогретой до 180 гр духовке. Тыква должна стать мягче внутри.
- Смешать измельченный чеснок с 2 ст. л. масла гхи, немного посолить и выложить на дно тыквы.
- Грибы помыть, порезать крупными кусками.
- Лук почистить и порезать кубиками.
- Разогреть на сковороде 2 ст. л. масла гхи (или оливкового) и притушить, постоянно помешивая.
- Лук-порей порезать и добавить к луку и готовить до мягкости.
- Добавить грибы на сковороду и готовить до мягкости. Снять сковороду с огня.
- Орехи порезать или потолочь в ступке. Добавить на сковороду к начинке. Добавить травы. Выложить начинку в тыкву.
- Поставить в глубокую миску / противень, налить теплой воды, чтобы она на 1 см покрывала тыкву и поставить в духовку. Запекать до мягкости около часа.
Раньше нутрициолог назвала незаменимые продукты для красоты и сияния кожи.