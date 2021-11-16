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Наситить і зігріє восени: нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родини

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Вівторок 16 листопада 2021 20:01
Наситить і зігріє восени: нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родини Вечеря (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - пора ситних страв і гарячих напоїв! Що приготувати на вечерю, щоб порадувати і здивувати рідних? Звичайно ж, щось з гарбузом, пора триває його пора, вийде корисно і смачно!

Навіть якщо комусь здається, що він не любить гарбуз, швидше за все, він змінить свою думку, коли спробує блюдо від нутриціолога Вероніки Хуснутдіновой, яким вона поділилася в своєму Instagram.

Наситить і зігріє восени: нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родиниСитно і корисно (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Гарбуз, фаршированийгрибами та горіхами

Інгредієнти:

  • гарбуз вагою 1,5-2 кг (щоб зручно було начинити, краще взяти не витягнутий),
  • 500-600 г печериць (або будь-які гриби),
  • 1 велика головка цибулі,
  • 1 цибуля-порей,
  • 1 ст. л. суміші трав чебрецю, майорану, шавлії,
  • 60 г волоських горіхів,
  • 1 зубчик часнику,
  • 4 ст. л. масла дхі (можна замінити оливковою олією),
  • сіль, перець за смаком.

Наситить і зігріє восени: нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родиниЧим здивувати сім'ю (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

  1. Зрізати капелюшок у гарбуза, вийняти насіння. Щоб гарбуз не гойдалався, можна підрізати підставу.
  2. Запікати гарбуз близько 30 хв в розігрітій до 180 гр духовці. Гарбуз повинен стати м'якше всередині.
  3. Змішати подрібнений часник з 2 ст. л. масла дхі, трохи посолити і викласти на дно гарбуза.
  4. Гриби помити, порізати великими шматками.
  5. Лук почистити і порізати кубиками.
  6. Розігріти на сковороді 2 ст. л. масла дхі (або оливкового) і пригасити, постійно помішуючи.
  7. Цибулю-порей порізати і додати до цибулі і готувати до м'якості.
  8. Додати гриби на сковороду і готувати до м'якості. Зняти сковороду з вогню.
  9. Горіхи порізати або потовкти в ступці. Додати на сковороду до начинки. Додати трави. Викласти начинку в гарбуз.
  10. Поставити в глибоку миску / деко, налити теплою водою, щоб вона на 1 см покривала гарбуз і поставити в духовку. Запікати до м'якості близько години.

Раніше нутриціолог назвала незамінні продукти для краси і сяйва шкіри.

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