Наситить і зігріє восени: нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родини
Вечеря (фото: pexels.com)
Осінь - пора ситних страв і гарячих напоїв! Що приготувати на вечерю, щоб порадувати і здивувати рідних? Звичайно ж, щось з гарбузом, пора триває його пора, вийде корисно і смачно!
Навіть якщо комусь здається, що він не любить гарбуз, швидше за все, він змінить свою думку, коли спробує блюдо від нутриціолога Вероніки Хуснутдіновой, яким вона поділилася в своєму Instagram.
Ситно і корисно (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Гарбуз, фаршированийгрибами та горіхами
Інгредієнти:
- гарбуз вагою 1,5-2 кг (щоб зручно було начинити, краще взяти не витягнутий),
- 500-600 г печериць (або будь-які гриби),
- 1 велика головка цибулі,
- 1 цибуля-порей,
- 1 ст. л. суміші трав чебрецю, майорану, шавлії,
- 60 г волоських горіхів,
- 1 зубчик часнику,
- 4 ст. л. масла дхі (можна замінити оливковою олією),
- сіль, перець за смаком.
Чим здивувати сім'ю (фото: pexels.com)
Спосіб приготування:
- Зрізати капелюшок у гарбуза, вийняти насіння. Щоб гарбуз не гойдалався, можна підрізати підставу.
- Запікати гарбуз близько 30 хв в розігрітій до 180 гр духовці. Гарбуз повинен стати м'якше всередині.
- Змішати подрібнений часник з 2 ст. л. масла дхі, трохи посолити і викласти на дно гарбуза.
- Гриби помити, порізати великими шматками.
- Лук почистити і порізати кубиками.
- Розігріти на сковороді 2 ст. л. масла дхі (або оливкового) і пригасити, постійно помішуючи.
- Цибулю-порей порізати і додати до цибулі і готувати до м'якості.
- Додати гриби на сковороду і готувати до м'якості. Зняти сковороду з вогню.
- Горіхи порізати або потовкти в ступці. Додати на сковороду до начинки. Додати трави. Викласти начинку в гарбуз.
- Поставити в глибоку миску / деко, налити теплою водою, щоб вона на 1 см покривала гарбуз і поставити в духовку. Запікати до м'якості близько години.
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