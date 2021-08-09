Натуральные антигистаминные средства: нутрициолог дала список продуктов, которые можно аллергикам
У вас или у ваших детей есть аллергия? Стоит изучить, что можно, а что нельзя употреблять в пищу, чтобы не усугубить ситуацию.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала список продуктов, которые обладают минимальной степенью аллергенности.
На этих продуктах можно держать строгую диету. Но не стоит забывать о накопительной аллергии и индивидуальной непереносимости.
Продукты, которые можно есть аллергикам
Овощи:
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Брюссельская капуста
- Цветная капуста
- Брокколи
- Топинамбур
- Кабачок / цукини
- Фенхель
- Артишок
- Батат
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Нутрициолог назвала натуральные средства от аллергии (фото: pexels.com)
Ограничено:
- Тыква
- Морковь
Фрукты (пюре легче усваивается, но не магазинное, а только домашнее):
- Груша (пюре)
- Яблоки (пюре)
Зелень:
- Укроп
- Петрушка
- Кинза
- Базилик
- Крапива
Салаты (кроме щавеля, мангольда, шпината). Сныть. Мята
От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить
Крупы (если дерматит не в тяжелой и не средней стадии):
- Гречка (зеленая)
- Белый рис
- Пшено
- Макароны из бурого риса
Мясо
- Индейка
- Перепелка
- Кролик
Масло:
- Тыквенное
- Оливковое
Чай:
- Шиповник
- Стевия
- Боярышник
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Натуральные антигистаминные средства
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Ройбуш, береза, белокопытник, крапива, черная бузина, ромашка, корень солодки, лавровый лист, стевия, шиповник, базилик, череда, мята, сельдерей, фенхель, артишок, спирулина, лопух, эхинацея, имбирь, тимьян, анис, вода.
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Тыквенное масло способно даже купировать приступ астмы. Нужно применять курсом 3 месяца. Пропорционально снижению дозы масла нужно снижать все трудноперевариваемые продукты, тем более вредности. Без тыквенного масла поджелудочная с ними не справится.
Внимание: все средства - разные по степени своего антигистаминного эффекта и по скорости действия, работают при отсутствии индивидуальной непереносимости.
Также некоторые обладают накопительным эффектом. Нужно помнить про накопительную аллергию. Одно средство лучше применять 1-3 месяца, потом менять на другое.
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