От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить

Натуральные средства способны помочь во многих случаях, например, сок алоэ вера обладает массой полезных свойств - и способен помочь в лечении гастритов, а еще - избавить от запоров и угревой сыпи.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram дала рецепты, которые уже помогли тысячам.

Сок алоэ вера:

обладает антибактериальными, противовирусными, противокандидными, противогерпесными свойствами

заживляет любые ранки, ушибы, порезы, акне, ожоги

снижает воспаление и боли в ЖКТ

нормализует пищеварение, избавляет от запора даже при колите

улучшает состояние десен и зубов при пародонтозе и кариесе

способствует детоксикации

помогает в борьбе с морщинами

омолаживает, смягчает и тонизирует кожу, подтягивает овал лица, сужает поры, подсушивает жирную кожу

повышает выработку коллагена

очищает печень

способствует росту волос, укрепляет корни

улучшает потенцию, способствует выработке бОльшего количества активных сперматозоидов

помогает при гастрите и язве желудка

укрепляет иммунную систему

улучшает состояние при депрессии, астме, диабете, неврозе, головных болях

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Это растение способно на многое (фото: pexels.com)

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Рецепты, как применять сок алоэ вера

Укрепление иммунитета:

В равных долях смешивают сок алоэ и мед, грецкие орехи и лимонный сок.

Детокс-напиток:

В стакан воды добавляют по 1 ч. л. натурального уксуса и меда, 1 ст. л. сока алоэ, 2 ст. л. лимонного сока.

Гастрит с повышенной кислотностью:

2 ст. л. сока алоэ смешать с таким же количеством меда, в полученную смесь добавить стакан картофельного сока. Принимают утром натощак по 50 гр.

Гастрит с пониженной кислотностью:

1 ст. л. меда растворить в половине стакана воды, добавить 2 ст. л. отвара из листьев малины, мяты перечной, шалфея, цветков ромашки, добавить 1 ст. л. сока алоэ. Принимать перед едой по 0,5 стакана.

При запорах:

Смешайте 1 ст л сока алоэ с таким же количеством воды. Принимайте 4-5 раз в день. Важно помнить, что, когда вы прекратите использовать этот рецепт, желудок не сразу вернется в норму, на это потребуется некоторое время.

При угревой сыпи:

Смешайте чистый сок алоэ со спиртовой настойкой календулы, пропитайте смесью тампон и положите его на зону акне на 10-15 минут. Повторять 2-3 раза в день.

Маска для волос:

30 гр сока алоэ смешать с 2 ст. л. меда, ампулу витамина Б6 и яичный желток. Перемешать ингредиенты и нанести на волосы, голову укутать полотенцем. Подержать 30 мин, смыть. Состав укрепляет и оздоравливает волосы и кожу головы.