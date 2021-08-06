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От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить

Новина українською →
Пятница 06 августа 2021 19:07
От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Натуральные средства способны помочь во многих случаях, например, сок алоэ вера обладает массой полезных свойств - и способен помочь в лечении гастритов, а еще - избавить от запоров и угревой сыпи.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram дала рецепты, которые уже помогли тысячам.

Сок алоэ вера:

  • обладает антибактериальными, противовирусными, противокандидными, противогерпесными свойствами
  • заживляет любые ранки, ушибы, порезы, акне, ожоги
  • снижает воспаление и боли в ЖКТ
  • нормализует пищеварение, избавляет от запора даже при колите
  • улучшает состояние десен и зубов при пародонтозе и кариесе
  • способствует детоксикации
  • помогает в борьбе с морщинами
  • омолаживает, смягчает и тонизирует кожу, подтягивает овал лица, сужает поры, подсушивает жирную кожу
  • повышает выработку коллагена
  • очищает печень
  • способствует росту волос, укрепляет корни
  • улучшает потенцию, способствует выработке бОльшего количества активных сперматозоидов
  • помогает при гастрите и язве желудка
  • укрепляет иммунную систему
  • улучшает состояние при депрессии, астме, диабете, неврозе, головных болях

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От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применитьЭто растение способно на многое (фото: pexels.com)

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Рецепты, как применять сок алоэ вера

  • Укрепление иммунитета:

В равных долях смешивают сок алоэ и мед, грецкие орехи и лимонный сок.

  • Детокс-напиток:

В стакан воды добавляют по 1 ч. л. натурального уксуса и меда, 1 ст. л. сока алоэ, 2 ст. л. лимонного сока.

  • Гастрит с повышенной кислотностью:

2 ст. л. сока алоэ смешать с таким же количеством меда, в полученную смесь добавить стакан картофельного сока. Принимают утром натощак по 50 гр.

  • Гастрит с пониженной кислотностью:

1 ст. л. меда растворить в половине стакана воды, добавить 2 ст. л. отвара из листьев малины, мяты перечной, шалфея, цветков ромашки, добавить 1 ст. л. сока алоэ. Принимать перед едой по 0,5 стакана.

  • При запорах:

Смешайте 1 ст л сока алоэ с таким же количеством воды. Принимайте 4-5 раз в день. Важно помнить, что, когда вы прекратите использовать этот рецепт, желудок не сразу вернется в норму, на это потребуется некоторое время.

  • При угревой сыпи:

Смешайте чистый сок алоэ со спиртовой настойкой календулы, пропитайте смесью тампон и положите его на зону акне на 10-15 минут. Повторять 2-3 раза в день.

  • Маска для волос:

30 гр сока алоэ смешать с 2 ст. л. меда, ампулу витамина Б6 и яичный желток. Перемешать ингредиенты и нанести на волосы, голову укутать полотенцем. Подержать 30 мин, смыть. Состав укрепляет и оздоравливает волосы и кожу головы.

  • А еще сок алоэ можно просто добавлять в воду или смузи.

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