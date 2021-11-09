Недостаточно желчи: нутрициолог рассказала, что делать с сухой кожей лица осенью

Кожа - самый большой орган нашего тела. Она весит от 3 до 4 кг и занимает примерно 2 м. Самая главная функция кожи - защитная. Она: - отделяет внутреннюю часть нашего организма от внешнего мира, - бережет от вирусов и бактерий, - защищает от переохлаждения и перегревания.

В то же время кожа - очень нежный орган, ведь на нее обрушивается весь спектр воздействий, начиная от окружающей природы, токсинов, патогенов, аллергенов, УФ-излучения, заканчивая нашим стрессом, гормонами, дисбалансом микроэлементов и качеством питания, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.⠀ Она уверена: с проблемами кожи в разное время сталкивается почти каждая женщина.

Чтобы помочь сухой коже, стоит обратить внимание на состояние желчи (фото: pexels.com) Сухая кожа - очень часто встречающийся симптом, который может быть следствием многих дисбалансов в теле. Сухая кожа: главные причины Мы знаем, что дефицит жирорастворимых витаминов, таким как А, Е, D и К часто являются причиной сухости кожи. Однако не достаточно принимать эти витамины в добавках и даже не достаточно есть жирные продукты, которые содержат эти витамины! Очень важно, чтобы они усваивались. Для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины, выводились токсины и стул был регулярным, необходимо, чтобы вырабатывалось достаточное количество качественной желчи.⠀

Жиры перевариваются по-другому, нежели углеводы и белки. Для того, чтобы организм их переварил, нам и нужна желчь, которая помогает расщеплять жиры.

Если желчи недостаточно, если она некачественная или неполноценно выделяется, то это может привести к запорам.

Как следствие, это может привести к тому, что организм плохо усваивает жиры и жирорастворимые витамины, что приводит к сухости кожи на разных участках тела… Сухая кожа: стоит обратиться к специалисту, если просто кремы не спасают (фото: pexels.com) Здоровье кишечника - равно здоровье кожи.⠀ Причины дисбаланса: некоторые инфекции, воспалительные процессы в печени, недостаток витамина D, недостаток базовых веществ, которое требуется для того, чтобы производить желчь, в том числе, бетаин, холин, некоторые витамины группы B, повышенный уровень сахара в крови, в некоторых случаях, пожилой возраст.