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Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восени

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Вівторок 09 листопада 2021 18:01
Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восени Нутриціолог Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шкіра - найбільший орган нашого тіла. Вона важить від 3 до 4 кг і займає приблизно 2 м.

Найголовніша функція шкіри - захисна. Вона:

- відокремлює внутрішню частину нашого організму від зовнішнього світу,

- береже від вірусів і бактерій,

- захищає від переохолодження і перегрівання.

У той же час шкіра - дуже ніжний орган, адже на неї обрушується весь спектр впливів, починаючи від навколишньої природи, токсинів, патогенів, алергенів, УФ-випромінювання, закінчуючи нашим стресом, гормонами, дисбалансом мікроелементів і якістю харчування, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.⠀

Вона впевнена: з проблемами шкіри в різний час стикається майже кожна жінка.

Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восениЩоб допомогти сухій шкірі, варто звернути увагу на стан жовчі (фото: pexels.com)

Суха шкіра - дуже часто зустрічається симптом, який може бути наслідком багатьох дисбалансів в тілі.

Суха шкіра: головні причини

  • Ми знаємо, що дефіцит жиророзчинних вітамінів, таким як А, Е, D і К часто є причиною сухості шкіри.

Однак мало приймати ці вітаміни в добавках і навіть мало їсти жирні продукти, які містять ці вітаміни! Дуже важливо, щоб вони засвоювалися.

  • Для того, щоб засвоювалися жиророзчинні вітаміни, виводилися токсини і стілець був регулярним, необхідно, щоб вироблялося достатня кількість якісної жовчі.⠀
  • Жири перетравлюються по-іншому, ніж вуглеводи і білки. Для того, щоб організм їх переварив, нам і потрібна жовч, яка допомагає розщеплювати жири.
  • Якщо жовчі недостатньо, якщо вона неякісна або неповноцінно виділяється, то це може привести до запорів.
  • Як наслідок, це може привести до того, що організм погано засвоює жири і жиророзчинні вітаміни, що призводить до сухості шкіри на різних ділянках тіла…

Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восениСуха шкіра: варто звернутися до фахівця, якщо просто креми не рятують (фото: pexels.com)

Здоров'я кишечника - дорівнює здоров'я шкіри.⠀

Причини дисбалансу:

  1. деякі інфекції,
  2. запальні процеси в печінці,
  3. нестача вітаміну D,
  4. недолік базових речовин, яке потрібно для того, щоб виробляти жовч, в тому числі, бетаїн, холін, деякі вітаміни групи B,
  5. підвищений рівень цукру в крові,
  6. у деяких випадках, похилий вік.

Раніше нутриціолог назвала головні помилки на шляху до міцного імунітету.

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