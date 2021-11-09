Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восени
Шкіра - найбільший орган нашого тіла. Вона важить від 3 до 4 кг і займає приблизно 2 м.
Найголовніша функція шкіри - захисна. Вона:
- відокремлює внутрішню частину нашого організму від зовнішнього світу,
- береже від вірусів і бактерій,
- захищає від переохолодження і перегрівання.
У той же час шкіра - дуже ніжний орган, адже на неї обрушується весь спектр впливів, починаючи від навколишньої природи, токсинів, патогенів, алергенів, УФ-випромінювання, закінчуючи нашим стресом, гормонами, дисбалансом мікроелементів і якістю харчування, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.⠀
Вона впевнена: з проблемами шкіри в різний час стикається майже кожна жінка.
Щоб допомогти сухій шкірі, варто звернути увагу на стан жовчі (фото: pexels.com)
Суха шкіра - дуже часто зустрічається симптом, який може бути наслідком багатьох дисбалансів в тілі.
Суха шкіра: головні причини
- Ми знаємо, що дефіцит жиророзчинних вітамінів, таким як А, Е, D і К часто є причиною сухості шкіри.
Однак мало приймати ці вітаміни в добавках і навіть мало їсти жирні продукти, які містять ці вітаміни! Дуже важливо, щоб вони засвоювалися.
- Для того, щоб засвоювалися жиророзчинні вітаміни, виводилися токсини і стілець був регулярним, необхідно, щоб вироблялося достатня кількість якісної жовчі.⠀
- Жири перетравлюються по-іншому, ніж вуглеводи і білки. Для того, щоб організм їх переварив, нам і потрібна жовч, яка допомагає розщеплювати жири.
- Якщо жовчі недостатньо, якщо вона неякісна або неповноцінно виділяється, то це може привести до запорів.
- Як наслідок, це може привести до того, що організм погано засвоює жири і жиророзчинні вітаміни, що призводить до сухості шкіри на різних ділянках тіла…
Суха шкіра: варто звернутися до фахівця, якщо просто креми не рятують (фото: pexels.com)
Здоров'я кишечника - дорівнює здоров'я шкіри.⠀
Причини дисбалансу:
- деякі інфекції,
- запальні процеси в печінці,
- нестача вітаміну D,
- недолік базових речовин, яке потрібно для того, щоб виробляти жовч, в тому числі, бетаїн, холін, деякі вітаміни групи B,
- підвищений рівень цукру в крові,
- у деяких випадках, похилий вік.
Раніше нутриціолог назвала головні помилки на шляху до міцного імунітету.