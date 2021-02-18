Нельзя прятать еду и обвинять: диетолог рассказала, что делать, если у ребенка есть лишний вес

"Как не стоит делать, если у вашего ребенка есть избыточный вес.

Ругать его за это, прятать еду, обвинять, наказывать.⠀

Ни в коем случае нельзя говорить: "Посмотри на свой живот, на свои бока", "Не ешь конфету, штаны уже малы стали".

Сажать без объяснений на диету

Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку про физиологию изменения в теле: про избыточный аппетит, который может быть при половом созревании, про изменение веса - не запугивайте их зелеными салатами и отварной курицей.

Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Не обсуждайте телосложение ребенка с подружками или бабушками.⠀

Сидя в соседней комнате, узнавать о себе разные эпитеты очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям.

Сам ребенок может не знать о своей проблеме, пока мама не скажет : "Не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я".