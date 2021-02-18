Нельзя прятать еду и обвинять: диетолог рассказала, что делать, если у ребенка есть лишний вес

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как родителям не стоит решать проблему избыточного веса ребенка. Она составила целый список - несколько пунктов, которые точно не помогут, а могут даже навредить психике малыша.
Доктор опубликовала свои советы в Instagram.
Ни в коем случае нельзя говорить: "Посмотри на свой живот, на свои бока", "Не ешь конфету, штаны уже малы стали".
Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку про физиологию изменения в теле: про избыточный аппетит, который может быть при половом созревании, про изменение веса - не запугивайте их зелеными салатами и отварной курицей.
Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
Сидя в соседней комнате, узнавать о себе разные эпитеты очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям.
Сам ребенок может не знать о своей проблеме, пока мама не скажет : "Не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я".
Напомним, вся пирамида иммунитета и здоровья в целом невозможна без оптимизации сна, уверена специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Анреева. Она дала рекомендации, как качественно улучшить сон.
Также возьмите себе на заметку это просто и полезное меню, если вы вечно заняты и вам некогда готовить.