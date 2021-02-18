Не можна ховати їжу і звинувачувати: дієтолог розповіла, що робити, якщо у дитини є зайва вага

"Як не варто робити, якщо у вашої дитини є надмірна вага.

Лаяти його за це, ховати їжу, звинувачувати, карати.⠀

В жодному разі не можна говорити: "Подивися на свій живіт, на свої боки", "Не їж цукерку, штани вже стали малі".

Садити без пояснень на дієту

Поки ви не розібралися з основою харчування, не пояснили дитині про фізіологію зміни в тілі: про надмірний апетит, який може бути при статевому дозріванні, про зміну ваги - не залякуйте її зеленими салатами і вареною куркою.

Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Не обговорюйте статуру дитини з подружками або бабусями.⠀

Сидячи в сусідній кімнаті, дізнаватися про себе різні епітети дуже неприємно, це підвищує скутість і зменшує довіру до батьків. Сам дитина може не знати про свою проблему, поки мама не скаже : "Не їж хліб, якщо не хочеш бути потім такою товстою, як і я".