Не можна ховати їжу і звинувачувати: дієтолог розповіла, що робити, якщо у дитини є зайва вага

Дієтолог Лакуста Тетяна розповіла, як батькам не варто вирішувати проблему надмірної ваги дитини. Вона склала цілий список - кілька пунктів, які точно не допоможуть, а можуть навіть зашкодити психіці малюка.
Доктор опублікувала свої поради в Instagram.
В жодному разі не можна говорити: "Подивися на свій живіт, на свої боки", "Не їж цукерку, штани вже стали малі".
Поки ви не розібралися з основою харчування, не пояснили дитині про фізіологію зміни в тілі: про надмірний апетит, який може бути при статевому дозріванні, про зміну ваги - не залякуйте її зеленими салатами і вареною куркою.
Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)
Сидячи в сусідній кімнаті, дізнаватися про себе різні епітети дуже неприємно, це підвищує скутість і зменшує довіру до батьків. Сам дитина може не знати про свою проблему, поки мама не скаже : "Не їж хліб, якщо не хочеш бути потім такою товстою, як і я".
Нагадаємо, вся піраміда імунітету і здоров'я в цілому неможлива без оптимізації сну, впевнена фахівець з харчування із 10-річним стажем Надя Анреева. Вона дала рекомендації, як якісно поліпшити сон.
Також візьміть собі на замітку це просте і корисне меню, якщо ви вічно зайняті - і до готування корисних страв не доходять руки.