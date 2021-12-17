Необходим для иммунитета: нутрициолог рассказала, как легко восполнить витамин С

Витамин С - это не только цитрусовые (фото: pexels.com)

Основные функции витамина С:

Участвует в синтезе коллагена (красивая и молодая кожа).

Поддерживает иммунную систему.

Помогает нашей антиоксидантной системе, участвует в процессах детоксикации организма.

Снижает риск заболевания подагрой.

Снижает риск возникновения инсульта.

Помогает в заживлении ран.

Помогает в усвоении железа и меди.

Укрепляет стенки сосудов.

Улучшает цвет кожи.

Обладает антидепрессивным эффектом, помогает справиться со стрессом.

Важен для клеток поджелудочной железы.

Помогает усвоению витамина В5, который отвечает за нашу митохондриальную функцию, а значит, молодость.

Поддерживает адекватный уровень гормонов.

Приводит в норму обмен веществ, а значит, важен для стройности.

Предотвращает риск заболевания цинги.

Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.

Достаточно поводов ввести его в свой рацион?

Витамин С - это молодость и красота (фото: pexels.com)

Список продуктов, содержащих витамин С на 100 гр

Шиповник - 650 мг Облепиха - 200 мг Перец сладкий болгарский - 200 мг Смородина черная - 200 мг Киви - 180 мг Грибы белые сушенные - 150 мг Петушка - 150 мг Капуста брюссельская - 100 мг Укроп - 100 мг Капуста броколли - 89 мг Капуста цветная - 70 мг Рябина красная 70 мг Кресс-салат - 69 мг Папайя - 61 мг Помело - 61 мг Апельсин - 60 мг Земляника - 60 мг Капуста краснокочанная - 60 мг Хрен - 55 мг Шпинат - 55 мг

В день достаточно съедать 100-150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.⠀

Дозировка витамина С в добавках подбирается отдельно, в соответствии с запросом. Проконсультируйтесь со своим врачом.