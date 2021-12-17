Необхідний для імунітету: нутриціолог розповіла, як легко заповнити вітамін С
Один з найголовніших вітамінів, який особливо потрібен кожному взимку, – це вітамін С!
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instgaram розповіла, як отримати його в домашніх умовах. Для цього потрібно запастися корисними продуктами – і поповнити ними свій щоденний раціон.
Вітамін С - це не тільки цитрусові (фото: pexels.com)
Основні функції вітаміну С:
- Бере участь в синтезі колагену (красива і молода шкіра).
- Підтримує імунну систему.
- Допомагає нашій антиоксидантній системі, бере участь в процесах детоксикації організму.
- Знижує ризик захворювання на подагру.
- Знижує ризик виникнення інсульту.
- Допомагає в загоєнні ран.
- Допомагає в засвоєнні заліза і міді.
- Зміцнює стінки судин.
- Покращує колір шкіри.
- Володіє антидепресивним ефектом, допомагає впоратися зі стресом.
- Важливий для клітин підшлункової залози.
- Допомагає засвоєнню вітаміну В5, який відповідає за нашу мітохондріальну функцію, а значить, молодість.
- Підтримує адекватний рівень гормонів.
- Приводить в норму обмін речовин, а значить, важливий для стрункості.
- Запобігає ризику захворювання цинги.
Зверніть увагу, що алкоголь, антибіотики, КОК, аспірин, стрес і велика кількість вуглеводів в раціоні виводять вітамін С.
Досить приводів ввести його в свій раціон?
Вітамін С - це молодість і краса (фото: pexels.com)
Список продуктів, що містять вітамін С на 100 гр
- Шипшина – 650 мг
- Обліпиха – 200 мг
- Перець солодкий болгарський – 200 мг
- Смородина чорна – 200 мг
- Ківі – 180 мг
- Гриби білі сушені – 150 мг
- Півника – 150 мг
- Капуста брюссельська –100 мг
- Кріп – 100 мг
- Капуста броколлі – 89 мг
- Капуста цвітна – 70 мг
- Горобина червона – 70 мг
- Крес-салат – 69 мг
- Папайя – 61 мг
- Помело – 61 мг
- Апельсин – 60 мг
- Суниця – 60 мг
- Капуста червонокачанна – 60 мг
- Хрін – 55 мг
- Шпинат – 55 мг
У день досить з'їдати 100-150 гр цих продуктів, щоб отримати достатню дозу вітаміну.⠀
Дозування вітаміну С у добавках підбирається окремо, відповідно до запиту. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.