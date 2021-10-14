Неочевидный симптом: врач рассказала, почему на самом деле возникает комок в горле
Те, кто не понаслышке знает, что такое ощущение комка в горле, часто думают, что все дело в щитовидке. При этом они не догадываются, что причина - в желудке.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему на самом деле возникает комок в горле.
Комок в горле - неочевидный симптом заброса кислого содержимого из желудка в пищевод. В результате может развиться ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) - самая частая проблема пищевода и самая неадекватная в лечении.
При изжоге кислотность часто бывает понижена (фото: pexels.com)
Вы думали, что "изжога" - признак повышенной кислотности желудка? А вот и нет! В норме рН желудочного сока - 1-1,5.
Изжога - это просто заброс кислого содержимого желудка в пищевод. И происходит это не из-за степени кислотности, а из-за нарушения моторики ЖКТ.
Более того: при изжоге кислотность часто бывает понижена. Даже рН 3-4 желудочного сока все равно будет слишком кислым для слизистой пищевода - и также будет ее раздражать.
Порой комок в горле - единственный признак заброса, изжога - не постоянный спутник этого состояния.
Есть неочевидные признаки рефлюкса (фото: pexels.com)
Другие неочевидные признаки рефлюкса:
- Хроническое покашливание и охриплость голоса
- Псевдокардиальные боли за грудиной и нарушение ритма сердца по типу экстрасистолий
- Болезненность при глотании
- Повышенное слизеобразование
- Шейные боли
- Хронический ларингит, фарингит
- Язвы слизистой оболочки рта, воспаление сосочков и жжение языка
- Гингивиты, пародонтиты, эрозии эмали зубов
Причины забросов:
- диетические погрешности (переедание, острая и жирная пища, алкоголь, кофе, шоколад, газированные напитки)
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
- прием лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, психотропные средства, прогестерон, эуфиллин и др.)
- ожирение
- неврозы
- курение
- ношение тугих поясов
- беременность
- инфекционные заболевания (грипп, герпес, дифтерия и др.)
- кандидоз
- травмы, ожоги
Как правило, изжога лечится антацидами (альмагель, ренни...) или ингибиторами ИПП (омез, разо...), но это временная мера, которая наносит больше вреда, чем пользы.
Раньше врач назвала самый доступный суперфуд, который поможет наладить пищеварение.