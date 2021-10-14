Неочевидный симптом: врач рассказала, почему на самом деле возникает комок в горле

Те, кто не понаслышке знает, что такое ощущение комка в горле, часто думают, что все дело в щитовидке. При этом они не догадываются, что причина - в желудке.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему на самом деле возникает комок в горле.

Комок в горле - неочевидный симптом заброса кислого содержимого из желудка в пищевод. В результате может развиться ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) - самая частая проблема пищевода и самая неадекватная в лечении.

При изжоге кислотность часто бывает понижена (фото: pexels.com)

Вы думали, что "изжога" - признак повышенной кислотности желудка? А вот и нет! В норме рН желудочного сока - 1-1,5.

Изжога - это просто заброс кислого содержимого желудка в пищевод. И происходит это не из-за степени кислотности, а из-за нарушения моторики ЖКТ.

Более того: при изжоге кислотность часто бывает понижена. Даже рН 3-4 желудочного сока все равно будет слишком кислым для слизистой пищевода - и также будет ее раздражать.

Порой комок в горле - единственный признак заброса, изжога - не постоянный спутник этого состояния.

Есть неочевидные признаки рефлюкса (фото: pexels.com)

Другие неочевидные признаки рефлюкса:

Хроническое покашливание и охриплость голоса

Псевдокардиальные боли за грудиной и нарушение ритма сердца по типу экстрасистолий

Болезненность при глотании

Повышенное слизеобразование

Шейные боли

Хронический ларингит, фарингит

Язвы слизистой оболочки рта, воспаление сосочков и жжение языка

Гингивиты, пародонтиты, эрозии эмали зубов

Причины забросов:

диетические погрешности (переедание, острая и жирная пища, алкоголь, кофе, шоколад, газированные напитки) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы прием лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, психотропные средства, прогестерон, эуфиллин и др.) ожирение неврозы курение ношение тугих поясов беременность инфекционные заболевания (грипп, герпес, дифтерия и др.) кандидоз травмы, ожоги

Как правило, изжога лечится антацидами (альмагель, ренни...) или ингибиторами ИПП (омез, разо...), но это временная мера, которая наносит больше вреда, чем пользы.