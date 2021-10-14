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Неочевидний симптом: лікар розповіла, чому насправді виникає грудка в горлі

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Четвер 14 жовтня 2021 18:02
Неочевидний симптом: лікар розповіла, чому насправді виникає грудка в горлі Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ті, хто не з чуток знає, що таке відчуття грудки в горлі, часто думають, що вся справа в щитовидці. При цьому вони не здогадуються, що причина - в шлунку.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, чому насправді виникає грудка в горлі.

Клубок в горлі - неочевидний симптом закидання кислого вмісту зі шлунка в стравохід. В результаті може розвинутися ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) - найчастіша проблема стравоходу і сама неадекватна в лікуванні.

Неочевидний симптом: лікар розповіла, чому насправді виникає грудка в горліПри печії кислотність часто буває знижена (фото: pexels.com)

Ви думали, що "печія" - ознака підвищеної кислотності шлунка? А ось і ні! У нормі рН шлункового соку - 1-1, 5.

Печія - це просто закид кислого вмісту шлунка в стравохід. І відбувається це не через ступінь кислотності, а через порушення моторики шлунково-кишкового тракту.

Більш того: при печії кислотність часто буває знижена. Навіть рН 3-4 шлункового соку все одно буде занадто кислим для слизової стравоходу - і також буде її дратувати.

Часом клубок в горлі - єдина ознака закидання, печія - не постійний супутник цього стану.

Неочевидний симптом: лікар розповіла, чому насправді виникає грудка в горліЄ неочевидні ознаки рефлюксу (фото: pexels.com)

Інші неочевидні ознаки рефлюксу:

  • Хронічне покашлювання і захриплість голосу
  • Псевдокардіальні болі за грудиною і порушення ритму серця за типом екстрасистолій
  • Хворобливість при ковтанні
  • Підвищений вміст слизу
  • Шийні болі
  • Хронічний ларингіт, фарингіт
  • Виразки слизової оболонки рота, запалення сосочків і печіння язика
  • Гінгівіти, пародонтити, ерозії емалі зубів

Причини закидів:

  1. дієтичні похибки (переїдання, гостра і жирна їжа, алкоголь, кава, шоколад, газовані напої)
  2. грижа стравохідного отвору діафрагми
  3. прийом лікарських препаратів (нестероїдні протизапальні засоби, блокатори кальцієвих каналів, нітрати, психотропні засоби, прогестерон, еуфілін та ін.)
  4. ожиріння
  5. невроз
  6. куріння
  7. носіння тугих поясів
  8. вагітність
  9. інфекційні захворювання (грип, герпес, дифтерія та ін.)
  10. кандидоз
  11. травми, опіки

Як правило, печія лікується антацидами (альмагель, ренні...) або інгібіторами ІПП (омез, разо...), але це тимчасовий захід, який завдає більше шкоди, ніж користі.

Раніше лікар назвала найдоступніший суперфуд, який допоможе налагодити травлення.

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