Нервозность и беспокойный сон: врач назвала, какого элемента не хватает организму

Важность магния трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, который необходим костям, связкам, печени, мышечной ткани, сердечно-сосудистой и нервной системам.
Как связаны дефицит магния и инсулинорезистентность. Инсулин осуществляет процесс поступления глюкозы в клетку. Молекула рецептора инсулина является магний-"зависимой", рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
При значительном уменьшении количества магния в организме, поджелудочная железа сокращает производство инсулина. Рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину, развивается инсулинорезистентность. В дальнейшем это может провоцировать возникновение таких состояний, как избыточная масса тела, сахарный диабет и метаболический синдром.
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Если у вас уже есть нарушения углеводного обмена, дефицит магния может стать толчком к дальнейшему ухудшению состояния и развитию осложнений.
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Таким образом, на возникновение инсулинорезистентности влияют не только неправильное питание: большое количество сахара, частые перекусы. Но и снижение способности перерабатывать питательные вещества из-за дефицита важных компонентов.
Для того, чтобы не допустить развития ИР и ожирения, следует исключить гиподинамию, переедание, избыток переработанных продуктов питания, обедненных микронутриентами, но богатых на транжиры, красители и другие добавки.
Форму магния подбирают в зависимости от потребностей. Суточная доза - минимум 400 мг.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
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