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Нервозность и беспокойный сон: врач назвала, какого элемента не хватает организму

Автор: Татьяна Турчаникова

Важность магния трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, который необходим костям, связкам, печени, мышечной ткани, сердечно-сосудистой и нервной системам.

Как связаны дефицит магния и инсулинорезистентность. Инсулин осуществляет процесс поступления глюкозы в клетку. Молекула рецептора инсулина является магний-"зависимой", рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Нервозность может говорить об нехватке магния (фото: pexels.com)

При значительном уменьшении количества магния в организме, поджелудочная железа сокращает производство инсулина. Рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину, развивается инсулинорезистентность. В дальнейшем это может провоцировать возникновение таких состояний, как избыточная масса тела, сахарный диабет и метаболический синдром.

Достаточный уровень магния в сыворотке крови помогает

  • контролировать уровень инсулина в крови
  • регулировать баланс холестерина
  • поддерживать оптимальное артериальное давление
  • убрать тревожность
  • усвоить витамин
  • обеспечить достаточный уровень половых стероидов
  • снизить уровень системного воспаления, что оказывает мощное положительное влияние на состояние клеток поджелудочной железы и эндотелия сосудов
  • нормализовать работу печени: магний - важный компонент процессов детоксикации

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Если у вас уже есть нарушения углеводного обмена, дефицит магния может стать толчком к дальнейшему ухудшению состояния и развитию осложнений.

Плохой сон и судороги? Часто это -признак дефицита магния (фото: pexels.com)

Признаками дефицита магния часто бывают

  1. судороги
  2. беспокойный сон
  3. боли в мышцах
  4. усталость
  5. нервозность
  6. тяга к сладкому

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Таким образом, на возникновение инсулинорезистентности влияют не только неправильное питание: большое количество сахара, частые перекусы. Но и снижение способности перерабатывать питательные вещества из-за дефицита важных компонентов.

Для того, чтобы не допустить развития ИР и ожирения, следует исключить гиподинамию, переедание, избыток переработанных продуктов питания, обедненных микронутриентами, но богатых на транжиры, красители и другие добавки.

Форму магния подбирают в зависимости от потребностей. Суточная доза - минимум 400 мг.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше врач рассказала, какого элемента может не хватать организму при вечной усталости.

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