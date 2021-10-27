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Нервозність і неспокійний сон: лікар назвала, якого елемента не вистачає організму

Автор: Тетяна Турчанікова

Важливість магнію важко переоцінити. Це один з основних макроелементів, який необхідний кісткам, зв'язкам, печінці, м'язовій тканині, серцево-судинній і нервовій системам.

Як пов'язані дефіцит магнію та інсулінорезистентність. Інсулін здійснює процес надходження глюкози в клітину. Молекула рецептора інсуліну є магніє-"залежною", розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Нервозність може говорити про нестачу магнію (фото: pexels.com)

При значному зменшенні кількості магнію в організмі, підшлункова залоза скорочує виробництво інсуліну. Рецептори клітин втрачають чутливість до інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. Надалі це може провокувати виникнення таких станів, як надлишкова маса тіла, цукровий діабет і метаболічний синдром.

Достатній рівень магнію в сироватці крові допомагає

  • контролювати рівень інсуліну в крові
  • регулювати баланс холестерину
  • підтримувати оптимальний артеріальний тиск
  • прибрати тривожність
  • засвоїти вітамін
  • забезпечити достатній рівень статевих стероїдів
  • знизити рівень системного запалення, що надає потужний позитивний вплив на стан клітин підшлункової залози і ендотелію судин
  • нормалізувати роботу печінки: магній - важливий компонент процесів детоксикації

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Якщо у вас вже є порушення вуглеводного обміну, дефіцит магнію може стати поштовхом до подальшого погіршення стану і розвитку ускладнень.

Поганий сон і судоми? Часто це - ознака дефіциту магнію (фото: pexels.com)

Ознаками дефіциту магнію часто бувають

  1. судоми
  2. неспокійний сон
  3. болі в м'язах
  4. утома
  5. нервозність
  6. тяга до солодкого

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Таким чином, на виникнення інсулінорезистентності впливають не тільки неправильне харчування: велика кількість цукру, часті перекуси. Але і зниження здатності переробляти поживні речовини через дефіцит важливих компонентів.

Для того, щоб не допустити розвитку ІР і ожиріння, слід виключити гіподинамію, переїдання, надлишок перероблених продуктів харчування, збіднених мікронутрієнтами, але багатих на марнотрати, барвники та інші добавки.

Форму магнію підбирають в залежності від потреб. Добова доза - мінімум 400 мг.

Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше лікар розповіла, якого елемента може не вистачати організму при вічної втоми.

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