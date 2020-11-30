"Нет" вялотекущим простудам: нутрициолог рассказала, какое питание зимой поддержит иммунитет

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Нутрициолог недавно перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов. А еще специалист советует не забывать о пользе специй и трав. Некоторые даже, по мнению Нади, стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.

Также, согласно Аюрведе, питание в зимние месяцв стоит корретировать, напомнила нутрициолог. Так организм получит поддержку - и простуд будет гораздо меньше.

"Мудрость Аюрведы зимой. Скоро зима - очень красивое и важное время, которое не всегда переносится легко. В зимнее время в теле могут появиться неприятные ощущения, такие как заложенность носа, повышенное содержание слизи в горле по утрам, выделения из носа, вялотекущая простуда.



С точки зрения Аюрведы, все это признаки дисбаланса капха доши (каждая доша - это сочетание двух из пяти основных элементов: вата (воздух и пространство), питта (огонь и вода), капха (вода и земля), к которому привели нарушенный режим дня, жирная и тяжелая пища (особенно это может ощущаться после новогодних каникул), длительное сидение дома.

Сегодня я поделюсь с вами самыми базовыми и простыми советами, как помочь усмирить капха дошу, не переходя на строгие диеты и изнуряющие тренировки в зале.

Надя Андреева рассказала, чем питаться зимой (фото: instagram.com/happynadyaz)

Питание

Больше всего выводит из баланса капха дошу тяжелая и холодная пища, так как при дисбалансе капхи замедляется пищеварение и природа капхи сама по себе холодная.



Холодное и тяжелое стоит убрать. Здесь речь идет не только о еде из холодильника или охлажденных напитках, но и о продуктах, обладающих качество холода. Например, сырые овощи. Поможет слегка перченая, кислая и обязательно теплая пища.

Сладкое

Сладкий вкус будет выводить из баланса капху, поэтому его добавлять можно, но в ограниченном количестве.

Из подсластителей больше всего подойдет мед, но совсем в небольших количествах. В качестве десерта можно смешивать мед с имбирем и куркумой, добавлять туда чуть-чуть лимонной корочки и давать это детям и самим есть с чаем, используя эту смесь в качестве согревающего средства для капхи.

Крупы

Самые подходящие крупы для капхи – амарант, кукуруза, гречневая крупа, киноа и перловая крупа.

Молочные продукты

Молочные продукты желательно исключить полностью, если вы очень к ним привязаны, постарайтесь сократить, оставив небольшое количество масла гхи, немного простокваши (с добавлением специй) и кефир в очень небольших количествах", - написала Надя, напомнив не забывать добавлять в еду больше специй, а также больше двигаться.

Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.