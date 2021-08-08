Ничего не получается: 10 причин, почему ты не худеешь

Итак, вы не худеете, потому что:

Есть физиологические причины, которые этому мешают: наличие определённых заболеваний или состояний.

Начну с банального: самостоятельное похудение это такое же самолечение, и если у вас с первого раза не получилось, лучше обратиться к врачу!-диетологу или эндокринологу. Не нутрициолог с 3-месячными курсами или альтернативный врач, пожалуйста. Не теряйте время и силы.

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Избыток калорий в рационе.

Если вы считаете калории, то, возможно, делаете это неверно. Лишние 300 неучтенных калорий уже сказываются на процессе снижения веса.

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Вы делите продукты на "хорошие" и "плохие" и едите только "хорошие".

Парадокс, но так работает наша психика: конфет без сахара можно съесть 3 штуки на 300 калорий, а конфету с сахаром на 70 калорий - вы что, там же сахар. Ешьте, что любите! Но умеренно.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Вы пытаетесь похудеть, следуя правилам с недоказанной эффективностью.

Заменив макароны из обычной муки на макароны из полбяной, обычное молоко на кокосовое и употребляя фрукты только до 12, вы не похудеете, если больше ничего не изменится.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)